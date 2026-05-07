La Asociación Española contra el Cáncer moviliza a la sociedad en La Rioja para impulsar la investigación

Archivo - Hucha de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en un día de la cuestación. - AECC - Archivo

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El cáncer continúa siendo, a nivel global, el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres lo padecerán a lo largo de su vida. Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer, que busca reducir el impacto del cáncer en España, vuelve a apelar a la implicación de toda la sociedad a través de una de sus iniciativas más representativas, el día de la Cuestación.

Hoy, jueves 7 de mayo, la Asociación sale a la calle junto a pacientes, voluntariado y socios/as para pedir la colaboración y la implicación de toda la sociedad para seguir avanzando en investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer en 2030, y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

Bajo el lema 'Cuando paras, nos movemos contra el cáncer', la campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la Asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

"Cuando una persona se detiene para colaborar, pone en marcha una respuesta colectiva frente al mayor problema sociosanitario en España y en el mundo. Es la unión de todos contra el cáncer. Cuanto tú paras, nosotros nos movemos contra el cáncer porque frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos", explica Elena Eguizábal, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja.

La jornada contará este año con 16 mesas repartidas por toda la ciudad de Logroño, en las que más de 100 voluntarios atenderán a todas las personas que quieran sumarse a la causa aportando sus donativos, a través de huchas físicas, TPV o dispositivos móviles. En la cita del año pasado se recaudaron más de 3,3 millones de euros en toda España, siendo esta cifra en La Rioja de 12.474,73 euros.

Cada aportación que se realice durante el día de la Cuestación ayuda a sostener el cuidado integral que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera gratuita a pacientes y familiares afectados por la enfermedad.