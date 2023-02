Asociación guarderías La Rioja desmiente que matricular en colegio de 0 a 3 años garantice plaza posterior en ese centro

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja, integrada en la FER, ha advertido este lunes sobre la "falsedad" de la "promesa que están haciendo algunos colegios", especialmente concertados, "de que obtener una plaza en la etapa de 0 a 3 años garantiza luego una plaza en el mismo centro para la etapa posterior", la ya obligatoria de 3 a 6 años.

Una advertencia que, desde la entidad, se ha realizado este lunes, al mismo tiempo que se ha informado en rueda de prensa de la campaña de puertas abiertas y periodo de matriculaciones de estos centros privados, que se dirige a las familias, en esta etapa educativa de 0 a 3 años.

La presidenta de la Asociación, Sandra Íñiguez, acompañada de la secretaria, Estíbaliz Ilarraza, ha señalado que "es importante que las familias no tarden en realizar estas matriculaciones porque las plazas son limitadas".

"Esperamos que las familias sigan contando con nosotros. Ahora con el bono infantil es más accesible para todos tener a los niños en nuestros centros", ha indicado Íñiguez, al mismo tiempo que ha manifestado su agradecimiento "por la confianza de los padres y las madres para seguir dejando a sus hijos educándose en esta etapa".

"FALSAS PROMESAS DE LOS CENTROS CONCERTADOS".

La Asociación se ha querido hacer eco de una "preocupación que tienen actualmente las familias riojanas por una confusión que se está trasladando en los centros concertados públicos y concertados, especialmente en los concertados, a la hora de matricular a los niños".

"Los centros concertados tienen un especial interés en la edad 0 a 3 y están prometiendo a las familias que si matriculan a sus hijos en esta edad tendrán acceso directo en el segundo ciclo de educación infantil que es cuando comienza realmente la escolarización oficial", ha revelado Sandra Íñiguez.

Ha señalado que son ahora mismo cinco los colegios que ofrecen esta posibilidad, dos de ellos públicos "a iniciativa del Gobierno de La Rioja, para niños de 2 a 3 años", y el resto, concertados.

Desde la Asociación, "queremos desmentir esto, los centros concertados, ni los públicos, no pueden asegurar el acceso directo a la escolarización oficial", ya que, como ha recordado, este proceso se realiza de la misma manera para toda la comunidad, mediante un sorteo público para la adjudicación de las plazas.

"Queremos -ha afirmado- que se dé una información veraz y que no se engañe a las familias y que no se den informaciones confusas y que las familias sepan que pueden ahora matricular a sus hijos en cualquier centro de educación infantil de La Rioja en la etapa de 0 a 3 y, no por ello, van a dejar de tener su plaza en el centro concertado que elijan, porque no depende de los centros concertados adjudicar estas plazas".

La presidenta ha recordado que "cuando los niños ya tienen 3 años, se realiza un sorteo para acceder a la siguiente etapa escolar, y se deben cumplir una serie de requisitos, como, por ejemplo, el distrito en el que resida la familia". Por lo tanto, "los niños de 0 a 3 de los centros privados tienen las mismas posibilidades y derechos para optar al centro concertado que elijan".

Desde la Asociación ha subrayado la experiencia educativa de los centros privados, "que son más adaptados, más pequeños, más familiares y más aptos para los niños de 0 a 3" y ha recordado la importante labor que realizan en la conciliación de la vida personal y laboral en las familias. La oferta de las guarderías supone unas 2.100 plazas en 37 centros.