La Asociación IGUAL A TI lanza su concurso de carteles por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad - ASOCIACIÓN IGUAL A TI

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación IGUAL A TI abre el plazo para participar en su concurso de carteles con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. El concurso invita a los escolares a expresar, a través de un cartel, su visión sobre la discapacidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre de 2026.

El concurso cuenta con tres categorías: General, Discapacidad y Escolar, y el cartel ganador será la imagen de la campaña del próximo año. Las bases completas y la información sobre cómo participar pueden consultarse en la página web de la Asociación IGUAL A TI, igualati.org.

Las bases también están disponibles en Lectura Fácil, para facilitar el acceso a la información a todas las personas.

UNA CAMPAÑA QUE LLEGARÁ A MÁS DE 800 ESCOLARES

El lanzamiento del concurso se enmarca en la campaña anual de sensibilización de la Asociación IGUAL A TI, que tiene como objetivo acercar la discapacidad intelectual al alumnado desde edades tempranas y promover valores como la empatía, el respeto, la inclusión y el apoyo.

Desde octubre de 2026 hasta junio de 2027, la entidad desarrollará charlas y actividades de sensibilización en alrededor de 18 centros educativos, con la participación de más de 800 alumnos y alumnas. La campaña recorrerá centros educativos de Calahorra, Quel, Aldeanueva de Ebro, Arnedo, Rincón de Soto, Alfaro, Autol y Pradejón, entre otras localidades de La Rioja Baja.

Con estas acciones, IGUAL A TI busca contribuir a que niños, niñas y jóvenes conozcan mejor la realidad de las personas con discapacidad intelectual y participen en la construcción de una sociedad más inclusiva. Toda la información y las bases del concurso están disponibles en igualati.org.