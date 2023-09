La Asociación Kirké expresa "su absoluta condena" ante los mensajes de Magisterio

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Kirké expresa su "más absoluta condena hacia los mensajes enviados, leídos y normalizados por un grupo de estudiantes de Magisterio de la Universidad de La Rioja".

Como recuerdan desde Kirké, el contenido de estos ha sido publicado en primera instancia por Radio Rioja (Cadena SER) "y después del estupor que nos ha causado conocer la noticia" lamentan que "semejantes comentarios suponen una demostración de masculinidad tóxica, abusiva e intimidatorio, propia de la Cultura de la Violación a la que pertenecen".

Además, indican, estas demostraciones "de machismo y misoginia se acompañaban de fotografías de las jóvenes a las que se referían, tomadas de sus perfiles de RRSS. Ello, más allá de ser o no de 'buen gusto', supone una intolerable violación de su espacio íntimo, que no puede minimizarse por el hecho de que dichas imágenes fueran públicas".

Como indican "se trata de hechos sumamente graves. Hemos de tener en cuenta que tales barbaridades, propias de hombres que han sido educados en un sistema machista y opresor en el que la mujer no pasa de ser un mero objeto de disfrute, son estudiantes de Magisterio".

"Ello implica que estas personas son las que en el futuro van a tener en sus manos la educación de las nuevas generaciones de hombres y mujeres. En consecuencia, cabe preguntarnos cómo será posible aplicar modelos educativos que favorezcan la eliminación de la violencia hacia las mujeres si esta es la mentalidad de quienes van a tener responsabilidad sobre ello", afirman.

Finalmente, indican, "entendemos que las estudiantes que están en este mismo grupo pueden sentirse cohibidas y violentadas, aunque no lo expresen abiertamente. Es lo que pasa cuando las mujeres nos vemos envueltas en ambientes tan abiertamente machistas: ese bloque no es más que una forma de protegernos a nosotras mismas de la reacción de esos hombres. En este sentido, queremos transmitirles tanto a ellas como a las víctimas de estos comentarios machistas que cuentan con todo nuestro apoyo. No estáis solas".

"Valoramos positivamente la rápida respuesta de la Universidad de La Rioja, así como las medidas que ya se han puesto en marcha por parte de la institución. No obstante, creemos que para prevenir e identificar correctamente este tipo de comportamientos es absolutamente necesario que exista una comunicación fluida entre la UR y las agrupaciones Feministas de La Rioja que permita implementar medidas de prevención y formación en materia de igualdad y Violencia Machista".

"No olvidamos que, a pesar de lo expuesto por la presidencia del Consejo de Estudiantes, esto no es cosa de 'cuatro frikis', sino un problema estructural cuyas raíces se hunden profundamente en el Patriarcado", finalizan en su comunicado.