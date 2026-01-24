La asociación universitaria Tempranillo Garnacha apoya la movilización agraria: "El campo está asfixiado"

Archivo - Los agricultores volverán a salir a la calle con sus tractores - José Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación universitaria Tempranillo Garnacha ha expresado, "sin matices", su apoyo a las movilizaciones de los agricultores previstas para el 29 de enero señalando que "el campo está asfixiado".

En nota de prensa, ha considerado que el lema elegido, "Estamos hasta los mismísimos", es "claro, directo y, desgraciadamente, justificado", ya que "agricultores y ganaderos trabajan a pérdidas".

Mientras, ha dicho, "soportan costes disparados, normas alejadas de la realidad, una burocracia insoportable y una competencia desleal, amén de MERCOSUR, que destruye el valor de los alimentos y, veremos, del vino".

Para Tempranillo Garnacha, "esta situación no es sostenible y empuja al abandono del sector" y, por ello, sus miembros, estudiantes de Ingeniería Agrícola y Enología de la Universidad de La Rioja, "comprometidos con el sector", no pueden "permanecer al margen".

"Somos parte del relevo generacional y vemos cómo, día tras día, se nos cierran las puertas a un futuro laboral pleno en el sector en el que nos estamos formando para dedicar nuestra vida profesional", han dicho.

Han reclamado que "defender al campo es defender la soberanía alimentaria, el medio rural, la viticultura riojana y el futuro de toda una región". "Sin agricultores no hay vino, no hay alimentos de calidad y no hay futuro", han clamado.

"Por todo ello, apoyamos las movilizaciones del 29 de enero y exigimos que se escuche al campo de una vez. Porque estamos hasta los mismísimos, y con razón", han finalizado.