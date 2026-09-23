La Asociación de Vendimiadores de Logroño organiza el acto del Pañuelo de Honor

LOGROÑO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque Gallarza acoge este jueves, 24 de septiembre, el acto del Pañuelo de Honor 2026. La jornada empezará a las 17,30 horas con una degustación de bollo preñado y el taller infantil "Crea tu traje regional".

A partir de las 18,00 horas tendrá lugar el acto de entrega del Pañuelo de Honor 2026, que este año se entrega a las Casas Regionales.

Desde la Asociación de Vendimiadores entregarán regalos a aquellos que vayan vestidos con el traje regional.

Como novedad este año, a las 18,30 horas, se llevará a cabo el acto 'Logroño pisa la uva', al que poder ir en familia o con amigos.