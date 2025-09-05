Asociaciones, sindicatos y entidades culturales piden paralizar el proceso de contratación de la Terraza de San Mateo

Archivo - Actuacíon de 'Los Gándules' en Espacio Peñas 2.0 de 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones, sindicatos, grupos musicales y entidades sociales y culturales, integradas en la Plataforma Ciudadana por unas Fiestas de San Mateo Seguras Para Todas, han pedido paralizar la concesión de la Terraza de San Mateo a la empresa Boal Eventos S.L.

En nota de prensa, han lamentado como, a puertas de la celebración de San Mateo y la Vendimia Riojana "la polémica está servida" porque "la Terraza de San Mateo (antiguo Espacio Peñas) este año está siendo noticia por la adjudicación a una empresa que tiene una clara vinculación con grupos neonazis extremadamente violentos".

Estas entidades se han preguntado si "puede un neonazi ocuparse de la gestión de los eventos en San Mateo". El Ayuntamiento, por su parte, han dicho, "debe garantizar una oferta variada a nivel musical y cultural, y además tiene que generar un espacio seguro, participativo e inclusivo".

"Al dejar esto en manos de una empresa privada, cuyo CEO tiene una trayectoria delictiva como la descrita, creemos que el consistorio renuncia por completo a proteger los más elementales derechos humanos", ha aseverado.

Ha señalado cómo el director ejecutivo de Boal Eventos S.L, "entre otras vinculaciones y condenas estuvo implicado en un apuñalamiento en Logroño" y "ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de lesiones con agravantes racistas y xenófobos".

Entre ellas, ha relatado, se encuentra "el ataque a un menor por portar una camiseta antifascista, insultos y golpes a jóvenes, y la persecución a vecinos de origen extranjero".

Además, fue uno de los dos fundadores de Nueva Época, entidad juzgada y "declarada ilícita por la Audiencia Provincial de Logroño".

Para estas entidades, "la total falta de participación previa de las peñas y otros agentes, y los anuncios del teniente alcalde Miguel Sáinz antes de resolverse la licitación, añaden una sospecha de connivencia a su ya larga lista de arbitrariedades con los proyectos europeos y contrataciones irregulares".

"Visto en perspectiva, esta adjudicación con dinero público, tal y como está planteada actualmente, deja fuera la participación comunitaria, adolece de una total falta de transparencia, y abre la puerta a que situaciones como ésta se repitan en un futuro", han dicho.

Han realizado un llamamiento al conjunto de la ciudadanía logroñesa para que defienda un entorno festivo plural, inclusivo y seguro, y han exigido a la Administración local paralizar de inmediato el proceso de contratación que está teniendo lugar.

También, exigen un nuevo modelo en las adjudicaciones institucionales que garantice el respeto por el proceso de licitación, la transparencia de dicho proceso, la participación ciudadana y comunitaria, y el respeto por la diversidad y los derechos humanos.

Por último, piden al Equipo de Gobierno "asumir toda la responsabilidad que le incumba por el desenvolvimiento de este proceso de licitación y las graves consecuencias que podría traer consigo".

Firman las las orzanizaciones sociales Acampada La Rioja por Palestina; Amistad Palestina Rioja; Asociación Vecinal Madre de Dios; Asociación Vecinal San José; Centro Cívico Madre de Dios; COLICHE; Comité Solidaridad Pa- lestina UR; CSOA Puerta Gótika; Ecologistas en acción; Educación por Palestina; El Lla- vero; EZOR RROMA; GYLDA; Kirké; La Tavaya; Logroño en Bici; Plataforma Bienvenid@s

Refugiad@s La Rioja; REAS; Sindicato de Vivienda de La Rioja; y personas a título individual. Los sindicatos CGT La Rioja; CNT La Rioja; UGT La Rioja. Los espacios culturales y deportivos Celtic Rioja; Colectivo Artístico El Pasaje; Gol Norte; La Lonja 39/41; MDD Boxing Club. PARTIDOS POLÍTICOS: CJC; Izquierda Unida; PCE; PCTE.

También, grupos de la escena musical riojana como Ataxia F; Baikal; Candela Sabin-Paz (guitarrista); Casio; ChatarraHumana; Discos inver- tebrados (Sello discográfico); Dubinci Sound; Eh, Mertxe!; El Congrio Dinámico; El Cuar- to Verde; Ernia; Estrés; Falefou; Fécula; Flying Ladies; Hoocked Monkeys; Josetxu Pipe- rrak; Kartuman Destroyer; Kumungus; Kverna; La Bujía (asociación musical); La Lonja

Sessions; La Sociedub; Los Conejos; Los Hermanos Gilipollas; Los Zigalas; Micelio Eléc- trico; Montalbo; Mutagenicos; Nervio; Ohmnicidas; Oolskunrahood; Omar Ben Lachhab

(MC/rap); Paipo; Palmer Sound System; Psycho Rebel Front; Raiser; Ramen ITF; Ra- plouder; Ruavieja; Stigma; Tangerine Sistas; Tobogán; Turbot; VoodooClass; Vulvas Sound System; Wojtek; y Working Bass Sound System.