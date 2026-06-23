La atención presencial mejorará en Cervera del Río Alhama y toda su comarca con una nueva oficina física

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja modernizará la atención ciudadana en Cervera del Río Alhama y su comarca con una nueva Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). El Ejecutivo regional ha aceptado un local cedido por el Ayuntamiento para consolidar la atención presencial y facilitar las 5.400 gestiones que esta OAC atiende de media cada año. La agricultura y la ganadería, el SEPE, el empleo y la formación, la tramitación de citas previas y la gestión electrónica como las materias más demandas.

Según ha informado la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía al Consejo de Gobierno hoy, día 23, el local se ubica en la planta baja de un edificio situado en la C/ Candelén, número 5, de Cervera del Río Alhama, inmueble en el que también se aloja la Casa de la Cultura. Se trata de una zona con una mejor accesibilidad para los usuarios que la actual en Avenida de La Rioja, 6.

La parte que el Ayuntamiento ha cedido a la Comunidad Autónoma tiene forma de ele y una superficie útil de 115,37 metros cuadrados, y cuenta con dos fachadas exteriores, orientadas al sur y al este. Es en la fachada este donde se dispone el acceso al local desde el exterior, elevado 55 centímetros sobre la rasante de la calle, salvando este desnivel con una escalera y una rampa. Los espacios cedidos para la OAC suponen un 30 % del conjunto del edificio.

El local está comunicado con el resto del edificio por una doble puerta que da al distribuidor de acceso a la Casa de la Cultura por la fachada sur. Desde este distribuidor se accede a los servicios, que serán también utilizados por el personal y los usuarios de la Oficina. En la OAC de Cervera de Río Alhama trabajan 3 personas en el área de atención al ciudadano, así como 1 veterinario y 1 ingeniero agrónomo. El acuerdo tiene un plazo de duración de 10 años, horizonte temporal que se prorrogará anualmente de forma tácita, salvo oposición expresa por alguna de las partes, hasta un máximo de 20 años incluyendo el periodo inicial.

El Gobierno de La Rioja dispone de nueve OAC en Logroño y las cabeceras de comarca, además del punto de información de San Román de Cameros, que actúan como delegaciones de la Comunidad Autónoma. En ellas se agrupan todos los servicios que presta el Ejecutivo regional. De esta forma se garantiza la atención presencial de la Administración riojana a los ciudadanos en sus zonas de residencia, lo que facilita una mayor comodidad para realizar sus gestiones y favorece la cohesión territorial y la igualdad de acceso a los servicios públicos.