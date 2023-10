"La atención sanitaria no está solo dentro de la consulta"

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Actividades Comunitarias de Atención Primaria (PACAP) de la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria (SrMFyC) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) ha comenzado con 150 inscritos en las IV Jornadas de Salud Comunitaria de La Rioja, con el lema 'Tejiendo redes comunitarias', desarrolladas en el CIBIR y Salón de Actos del Hospital San Pedro.

Todo sigue su ritmo normal con ponencias muy interesantes para adentrar en la promoción de la salud convirtiendo un espacio de encuentro y reflexión transdisciplinar sobre el desarrollo de la Salud Comunitaria en La Rioja, o de otras Comunidades Autónomas.

María Jesús Calvo Martínez, coordinadora del PACAP Rioja y enfermera comunitaria, ha comentado que con esta jornada "principalmente queremos empezar a tejer redes dentro de nuestra Comunidad y también, si es posible, con otras Comunidades. Es decir, comenzar a tejer redes con todas las asociaciones, los profesionales y también la administración, es decir ayuntamientos, servicios sociales y servicios de Salud", con el objetivo de "favorecer y mejorar la salud comunitaria de La Rioja que es la salud de todos los riojanos".

Maribel Mármol López, enfermera familiar y comunitaria y presidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), ha comentado lo que significa la Enfermería Comunitaria que "supone llegar más allá que lo que conocemos normalmente, enfermeras en los Centros de Salud, donde desarrollamos una labor muy importante, pero llegar a la comunidad es algo más. Y en este sentido el lema elegido por esta Jornada es 'Tejiendo redes comunitarias' es una muestra de ello. La capacidad de empoderar a la ciudadanía de una población, a la comunidad de capacitarlos para sean capaces de autogestionar y autocuidarse, compartiendo conocimientos y además dotándolos de cantidad de recursos para potenciar finalmente su bienestar".

Miguel Azofra Crespo, médico de familia y presidente de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria, ha señalado que esta sociedad científica tiene un programa "desde el año 2014 en La Rioja y esta es la 4ª jornada en La Rioja. El PACAP trabajando muy de la mano con la AEC y gracias a esta colaboración podemos sacar adelante mucho trabajo comunitario".

"¿Qué queremos con esta Jornada?. Principalmente poner la atención en la ciudadanía, en las instituciones, para que vean que hay que implicarse en la salud comunitaria en salud, ya que hay evidencia de que se mejora la salud de la población dando formación a los compañeros profesionales y dando ayuda a todo ciudadano que quiere acercarse".

Defiende Miguel Azofra Crespo que la atención sanitaria no está solo dentro de la consulta "sino en la calle y en la consulta no solamente vamos a centrarnos en las patologías sino que queremos ver su entorno, es decir su familia, sus hábitos del día a día, para no quedarnos ciegos, parcialmente, de una información muy valiosa".

Para abordar los diferentes contenidos de las Jornadas se ha contado con la participación en mesas redondas y ponencias de personas expertas en Salud Comunitaria tanto de La Rioja, como de otras comunidades autónomas y a nivel estatal, como es el caso de Susana Aldecoa (Galicia), Paula Salamanca (Extremadura), Jara Cubillo (Ministerio de Sanidad) y Ruth Cotelo (La Rioja), entre otras.

Colaboran en esta jornada el Colegio de Enfermería de La Rioja, el Colegio de Médicos de La Rioja, el Colegio del Trabajo Social de La Rioja, Logroño Comunitario, Universidad Saludable, Rioja Acoge, el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja a través de Rioja Salud.