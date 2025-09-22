Atendida una persona con politraumatismo en las 'vaquillas' de San Mateo

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Cruz Roja ha informado de que en la mañana de hoy, lunes 22 de septiembre, ha atendido a una persona con politraumatismo en el acto de las vaquillas de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo.
Tal y como ha indicado esta entidad, en el acto de hoy se ha producido una sola atención, en concreto, a un participante que ha sufrido un politraumatismo con pronóstico moderado.
Tras una primera atención, ha sido trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.