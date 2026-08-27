El Ateneo estrenará curso el 1 de octubre con unas instalaciones accesibles y renovadas

Visita del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, al Ateneo Riojano - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Riojano estrenará curso el próximo 1 de octubre con unas instalaciones accesibles, y renovadas, tras una inversión de 205.000 euros del Gobierno riojano que incluye mejoras en la iluminación así como insonorización.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, se ha acercado hoy a conocer el resultado acompañado del consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, así como su presidenta, Evelyn Pérez.

Capellán, tras recorrer las instalaciones siguiendo las explicaciones de la arquitecta responsable del proyecto, ha recordado el momento en el que quince riojanos decidieron, a finales de 1922, aunque con la constitución del Ateneo un año más tarde, comenzar a reunirse con la finalidad de "fomentar la lectura, la cultura".

Una "reunión intelectual" de "diálogo e intercambio" que es, ha señalado, "el espíritu que han tenido los Ateneos como espacio de cultura y de sociabilidad en la España contemporánea".

Se trata de una actividad que se trasladó al edificio actual en 1927. Ahora, el Gobierno riojano ha invertido 205.000 euros en una reforma que no es la primera pero que busca conservar los elementos esenciales del espacio, concebido, en un inicio, como vivienda.

Quedan detalles como las columnas pero, sobre todo, se ha apostado por la accesibilidad, con baños adaptados para cualquier persona que acuda al Ateneo. Y es que se trata, ha resaltado Capellán, de "la casa de todos, un lugar de cultura, de reunión, de eventos, de toda la sociedad riojana".

"Estamos en un edificio de finales del siglo XIX, de Luis Barrón, y requería una actualización para su accesibilidad así como las reformas que el tiempo obliga, como la iluminación o la insonorización", ha señalado.

La presidenta del Ateneo ha comparado este edificio con el barco de Teseo (la paradoja del barco de Teseo plantea si un objeto al que se le reemplazan todas sus partes con el tiempo sigue siendo exactamente el mismo objeto original).

En este caso, para su presidenta la paradoja se resuelve fácil: "El Ateneo se va reformando y reforma tras reforma va cambiando, pero se mantiene el espíritu" que, a su juicio, "es lo verdaderamente esencial".

Lo "verdaderamente esencial del Ateneo Riojano" y de sus cuatrocientos socios, ha relatado, es "la voluntad de, a través de la cultura, generar una sociedad mejor".

Un lugar, ha dicho, "para nutrirnos todos"; y, en este sentido, ha invitado a cualquiera que tenga algo que compartir, dentro de un espíritu de desarrollo del pensamiento crítico, con más poso que el puro entretenimiento, que acuda al Ateneo.

Así, una vez al mes hay una persona que lleva muchos años hablando de Egipto; hay un club de lectura de filosofía; presentaciones de libros "de gente que no tiene otros espacios donde presentarlos", porque, ha resaltado, "hay mucha creatividad en esta comunidad".

También, proyecciones de cortos, con un debate posterior, de películas; se hacen pequeñas obras de teatro, de teatro social, un ciclo de ciencia...