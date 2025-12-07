Atienden a dos jóvenes en el San Pedro tras el desprendimiento de parte de un techo de un local de ocio en Logroño

Archivo - Plaza del Mercado de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas leves la pasada madrugada tras desprenderse parte de un techo en un local de ocio situado en la plaza del Mercado de Logroño.

Según informan fuentes municipales, los hechos sucedieron en torno a las 03,30 horas de este domingo en el interior del bar 'Falstaff' y tras el suceso, el dueño del local desalojó a la clientela que se encontraba en el lugar y lo cerró.

Dos jóvenes que se encontraban en el pub y que sufrieron algunos rasguños acudieron, en primer lugar, al Hospital Provincial de Logroño pero fueron derivados al Hospital San Pedro ya que en el primero no atienden urgencias. También se avisó a la Policía Local y a los bomberos.

Una vez acudió la Policía Local al lugar, los agentes llamaron al propietario del bar para que volviera a abrirlo. Los bomberos, por su parte, sanearon el techo para que no se produjeran más caídas de ningún otro elemento.

Finalmente también acudió un aparejador municipal para verificar la situación y que no hubiera más desprendimientos.

En los próximos días, los técnicos municipales volverán a revisar la estructura aunque, al parecer, el desprendimiento ha sido superficial.