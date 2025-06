Atletismo, música, cultura y gastronomía, este sábado en la 'I Nocturna de Atletismo. Memorial Antonio Moreno de Frutos'

El Adarraga acogerá el evento, que contará con más de 200 atletas

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga acogerá este sábado, 7 de junio, a partir de las 17 horas, la 'I Nocturna de Atletismo. Memorial Antonio Moreno de Frutos', que contará con la asistencia prevista de más de 200 atletas.

Así, esta cita se convertirá "en un evento innovador en lo deportivo, integrador con el calendario festivo de san Bernabé, y enriquecedor con la primera oportunidad en disfrutar de cerca, durante el ambiente especial que ofrece el anochecer, de diferentes competiciones atléticas maridadas con todo aquello que le gustaba a Antonio como la música y pintura en vivo, un concurso de fotografía deportiva o la gastronomía".

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha dado cuenta este martes de esta singular prueba que pretende consolidarse y sumarse al extenso y nutrido calendario deportivo que a lo largo de todo el año propone toda la geografía riojana.

Una cita que, como ha destacado Azcona, "nace con el propósito de honrar la memoria de Antonio Moreno, reconocido promotor del atletismo en La Rioja como presidente de la Federación Riojana de Atletismo y fundador del Club Atletismo El Corvo, germen del actual La Rioja Atletismo, promoviendo el deporte como un pilar de valores y estilo de vida".

Para ello, atletismo, música, cultura y gastronomía se darán la mano este mismo sábado en las pistas del C.T.D Adarraga en una combinación que, como ha subrayado su hijo y actual presidente del La Rioja Atletismo, Raúl Moreno, "responde al deseo de construir un evento al estilo de Antonio, que todo lo hacía con pasión, de una forma diferente y con una sensibilidad especial".

De esta forma, la programación de la jornada condensará todo aquello que Antonio Moreno profesaba: "el deporte como pasión, la formación de los jóvenes como vocación, y la cultura y el arte como espacio de encuentro y emoción compartida", ha destacado.

Será esta una forma de prolongar un propósito que Moreno desarrolló a lo largo de toda su vida, promocionando y acercando el atletismo a la calle, contando con el respaldo de la Federación Riojana de Atletismo, como ha indicado su presidenta Patricia Lorente.

Para ello, a partir de las 17 horas se abrirá una completa programación deportiva en la que, de forma poco habitual, los espectadores podrán bajar a pista para disfrutar de la competición de atletas internacionales en varias disciplinas.

Por ejemplo, el lanzamiento de disco, donde se podrá disfrutar del plusmarquista Yasiel Brayan Sotero o del prometedor atleta riojano y nieto del homenajeado, Marcos Moreno, quien ostenta en la actualidad la tercera mejor marca española Sub23 de todos los tiempos.

En jabalina, los espectadores podrán ver de cerca, por ejemplo, a Nicolás Quijera, referente absoluto de esta disciplina en España; Arantza Moreno, cinco veces campeona de España absoluta; o a Rodrigo Iglesias, jabalinista riojano que cuenta con una marca personal de 74.97 metros.

Todo un cartel de grandes atletas con los que, como ha subrayado Moreno, "queremos sacar el atletismo de ese formato estanco habitual y que los espectadores puedan contextualizar como los atletas logran sus marcas e incluso que puedan probar algunas de las disciplinas bajando a pista y así vivir el atletismo más de cerca".

Durante el evento también se disputarán diferentes pruebas de carreras de nivel nacional como el 1.500 masculino y el 800 femeninas, así como numerosas pruebas más regionales y escolares de velocidad y saltos en las que participarán diferentes atletas de la región y de las escuelas de La Rioja Atletismo, sumando hasta un total de 200 participantes en el evento.

Con especial emoción se vivirá la conocida como '100 Popular', una prueba urbana impulsada por el propio Antonio Moreno y que durante 25 años congregó a centenares de velocistas improvisados de todas las edades.

Una fórmula deportiva con la que, como ha recalcado Azcona, entonces Moreno y ahora este evento, "acercan el atletismo a escolares, fomentando la participación y el espíritu deportivo, y que ha tenido sus preliminares el pasado fin de semana en la Fiesta del Atletismo".

La programación deportiva quedará completada durante la jornada por diferentes actividades artísticas y musicales como la oportunidad que tendrá el público de participar en un concurso de fotografía deportiva, disfrutar de una exhibición de pintura al vino de la artista riojana Lady Wine Ideas o del concierto tributo a The Beatles, grupo preferido de Antonio, que ofrecerá The Nowhere Plan.

Todo ello se podrá maridar con la degustación de fideuá, en recuerdo de Antonio Moreno, que solía preparar este plato los domingos como ritual familiar.