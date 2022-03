ATRADIS RIOJA desconvoca el Paro Patronal

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Extraordinaria de Atradis Rioja, integrada en la FER, ha decidido desconvocar el paro patronal que inició el lunes 21 de marzo y que se mantenía hasta el día de hoy.

Durante la asamblea, se analizó la oferta del Gobierno para ayudar a los transportistas en la crisis en la que nos encontramos. A pesar de "considerar positivas las propuestas recibidas por parte del Gobierno, la Asamblea no considera que estas puedan paliar la totalidad del daño sufrido por las empresas de transportes durante este periodo y tampoco soluciona la difícil situación estructural que padece el sector".

Especial importancia tiene que se cumpla con la promesa, contenida en el acuerdo, de elaborar una ley de Costes Mínimos cuanto antes. Atradis trabaja en este momento para que dicha norma se instrumente por medio de un Decreto-Ley para acelerar su implantación.

No hace falta decir que al tratarse Atradis de una Asociación, con más de 35 años de vida y "en la conviven distintas sensibilidades, los socios que decidan seguir en paro tienen la comprensión y el apoyo del resto de sus compañeros". "No en vano, a día de hoy hay zonas de España a las que es difícil llegar con vehículos de mercancías. En este sentido pedimos comprensión y sentido común a los cargadores para que no fuercen situaciones peligrosas", han señalado.

Atradis Rioja también quiere recordar que otros muchos sectores económicos, y la mayoría de los ciudadanos, "están en una situación muy difícil". Manifestamos "nuestra solidaridad hacia todos ellos y pedimos que igualmente sean ayudados con medidas que palien su situación y les permitan seguir adelante".