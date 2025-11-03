El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el 30 de noviembre un concierto a beneficio de Proyecto Hombre La Rioja - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el domingo 30 de noviembre, a las 19 horas, otra edición del concierto anual solidario a beneficio del Proyecto Hombre La Rioja. En esta edición actuarán Micky y su banda los D+, Los Átomos y Maialen Lecumberri.

En el acto de presentación han participado la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, el director de Proyecto Hombre La Rioja, David García, el patrono de la entidad, Eugenio de la Riva y un representante de Los Átomos, Osvaldo Moreno.

En su intervención, la concejala de Servicios Sociales ha destacado que este concierto, en el que colabora el Ayuntamiento de Logroño, "es una gala muy especial con un fin que, desde luego, merece la pena".

"Es por esto -ha añadido-, que me gustaría invitar y motivar a los logroñeses, a los riojanos, a que acudan a esta gala porque estoy segura de que no solo van a llevarse la sensación de estar apoyando una buena causa, sino que, además, van a disfrutar de un rato inolvidable".

Asimismo, Patricia Sáinz ha subrayado que "esta asociación, con más de 35 años de experiencia, está en una continua adaptación a las nuevas necesidades que, en el mundo de las adicciones, con o sin sustancia, van surgiendo". "Ellos, con su profesionalidad y humanidad, trabajan para que todos los afectados puedan tener una segunda oportunidad", ha dicho.

En este sentido, ha continuado la concejala, "para conseguir apoyo para todas las iniciativas que se llevan a cabo desde la asociación, esta gala se prepara con mucho cariño e ilusión".

En concreto, gracias a esta iniciativa se recaudan fondos para ayudar a financiar los programas que se llevan a cabo desde Proyecto Hombre La Rioja para el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicciones, así como programas de orientación y atención a personas del entorno socio-familiar y talleres y actividades de prevención y sensibilización dirigidos a toda la ciudadanía.

LOS ARTISTAS.

Las entradas para esta actuación solidaria se pueden adquirir por diez euros en la sede de Proyecto Hombre La Rioja (Paseo del Prior, 6) y en las Librerías Santos Ochoa ubicadas en Calvo Sotelo, 19 y Gran Vía, 55.

Micky y su banda los D+ En 1977 representa a España en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema Enséñame a cantar en Wembley, donde obtuvo el noveno puesto, siendo un éxito personal para el cantante.

En la década de 1990 participó en la gira Mágicos 60, en la que tomaron parte algunas de las "viejas glorias" de la canción española como Tony Ronald. En 2001 ofreció otra gira, Momentos de Rock&Roll, junto a Carlos Segarra. En 2003 participó en el concurso de Telecinco 'Vivo cantando' en el que competían varios cantantes de su época.

El 30 de abril de 2013 recibió una medalla de plata en la gala de Showstars 2013 como homenaje a su trayectoria y como una leyenda de la música en España. En 2021 publicó "Micky y los Colosos del Ritmo" con su nueva banda, volviendo al sonido de sus orígenes.

Maialen Lecumberri, cantante y empresaria, ha formado parte como cantante en varias de las grandes orquestas de este país, actúa en solitario o con su actual orquesta espectáculo Kapitana Show, esencia de las verbenas, lleva más de 20 años recorriendo el país.

En su trayectoria profesional ha cantado con varios artistas de diferentes estilos, entre los que se encuentra Chuchín Ibañez (unos de los artistas referentes de la canción mexicana en La Rioja y Navarra) y Puro Relajo, entre otros.

A finales de los años 60, en el barrio de Yagüe, nació el grupo Los Átomos. Su pasión por la música era tan intensa que todos sus componentes se alistaron juntos para poder seguir ensayando mientras realizaban el servicio militar.

Esta pasión y su esfuerzo los llevó a actuar en salas de La Rioja, Vitoria, Bilbao... e incluso llegaron a ser teloneros de cantantes famosos de la época como Lola Flores. Después de más de 45 años, Los Átomos se volvieron a reunir para interpretar la música de la llamada "década prodigiosa".

Actualmente, el grupo lo componen siete músicos, tres de ellos miembros del conjunto original y cuatro nuevas incorporaciones (dos teclistas, batería y cantante).