El Auditorio Municipal se cita con la música el sábado 28 en un concierto solidario en favor de Proyecto Hombre

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá el sábado 28 de noviembre, a las 19,30 horas, una nueva edición del concierto anual solidario a beneficio del Proyecto Hombre La Rioja, que, en esta ocasión, contará con las actuaciones de Los Átomos y Mar Cover Band.

Como es habitual, el precio de las entradas es de 10 euros y todo lo recaudado en la gala se destinará a las distintas iniciativas que Proyecto Hombre La Rioja tiene en marcha.

En esta ocasión, se subirán al escenario del Auditorio los grupos Mar Cover Band y Los Átomos ambos, grupos riojanos y con una gran aceptación entre el público, animando a pequeños y mayores.

Las entradas se pueden adquirir en la sede de Proyecto Hombre La Rioja y en las librerías Santos Ochoa de Gran Vía y Calvo Sotelo.

Esta asociación cuenta con más de 35 años de experiencia y está en una continua adaptación a las nuevas necesidades que, en el mundo de las adicciones, con o sin sustancia, van surgiendo. La entidad trabaja para que todos los afectados puedan tener una segunda oportunidad.

LOS ARTISTAS.

A finales de los años 60, en el barrio de Yagüe, nació el grupo Los Átomos. Su pasión por la música era tan intensa que todos sus componentes se alistaron juntos para poder seguir ensayando mientras realizaban el servicio militar.

Esta pasión y su esfuerzo los llevó a actuar en salas de La Rioja, Vitoria, Bilbao... e incluso llegaron a ser teloneros de cantantes famosos de la época como Lola Flores. Después de más de 45 años, Los Átomos se volvieron a reunir para interpretar la música de la llamada "década prodigiosa".

Actualmente, el grupo lo componen siete músicos, tres de ellos miembros del conjunto original y cuatro nuevas incorporaciones (dos teclistas, batería y cantante).

Mar Cover Band es un grupo con alma riojana que versionan temas de los 80,90 de grupos tan emblemáticos como Revolver, La Guardia, M Clan, Miguel Ríos, Jarabe de Palo, Tequila o Platero, entre otros, donde la voz y la guitarra se unen para dar un espectáculo directo y sólido.

El grupo cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas y ha abarrotado espacios tan emblemáticos como el Paseo del Espolón, en plenas fiestas de San Mateo, poniendo a bailar a todos los asistentes con su energía sobre el escenario.