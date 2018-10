La AUGC afirma que los expedientes "no solucionan nada" y reclama "diálogo" a Gobierno y PSOE para modernizar el cuerpo

Actualizado 28/02/2007 19:22:19 CET

LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Miguel Perpinyá, aseguró hoy que los expedientes disciplinarios abiertos a 20 miembros de la organización tras una protesta, el pasado 20 de enero, "no solucionan nada", y reclamó, por contra, "diálogo" por parte del Gobierno central y del PSOE para modernizar el cuerpo.

Perpinyá participó esta tarde en Logroño en una asamblea de la AUGC de La Rioja, que se enmarca, según explicó, en la campaña de asambleas informativas que, tras la concentración del 20 de enero, han iniciado por toda España "para dar a conocer las consecuencias negativas de esa movilización en la calle".

Aseguró que la apertura de los 20 expedientes "es una actuación clara contra la organización, y es una injusticia, porque en aquella concentración había mucha más gente". Con todo ello, afirmó, "se ha creado una situación muy complicada, que no se había vivido nunca en la Guardia Civil".

A su juicio, "se está abocando a los agentes a salir a la calle para pedir las reformas que el PSOE había planteado en su programa electoral, y que no se han cumplido". Así, dijo que "quedan pocos meses efectivos de la actual Legislatura, y, tras 40 días de la concentración, no hay ningún trámite parlamentario de la Ley disciplinaria ni de la Ley de Asociaciones Profesionales".

Por ello, Perpinyá recalcó que "el Gobierno debería atender nuestras demandas y sentarse a dialogar; con los expedientes no se soluciona nada, la solución es el diálogo". "No se ha cambiado nada- añadió- la Guardia Civil sigue necesitando reformas, democratización y el PSOE debe cumplir su programa y no enfadarse con al AUGC. Hacemos una llamada al diálogo para solucionar el conflicto".

Incidió en que la situación actual "ha tenido, además, otros efectos, como la ruptura de relaciones en algunos sitios, como ocurre en La Rioja, con la Ejecutiva del PSOE y con la Delegación del Gobierno".

También en el caso de la comunidad, señaló que "el comandante jefe no quiere recibir a la asociación", que, según sus datos, aglutina a 640 afiliados de los 900 agentes que hay en plantilla, "una asociación que tiene un 71 por ciento de afiliación". A todo ello sumó otros problemas "como los estructurales, el estado de los cuarteles que es muy malo".

Por todo ello, el responsable nacional de la AUGC insistió en que "es muy difícil abordar soluciones si no hablar con los superiores y con el Gobierno", un diálogo que, con todo, "no puede basarse en condiciones previas ni puede andarse con ninguneo o desprecio a los agentes y a las organizaciones que los representan".

En este momento, y tras 40 días desde la concentración, Perpinyá explicó que los 20 expedientes "siguen su curso, que es largo, pero se trata de faltas muy graves, que pueden conllevar desde la expulsión hasta suspensión de empleo y sueldo durante un año; hay gente que está ya suspendida por tres meses, esto es muy serio".

"La situación es muy complicada, los cauces de diálogo desde el 20 de enero se han reducido, pero es una irresponsabilidad alargar más el caso. Nosotros no vamos a dejar de pedir reformas ni la democratización de la Guardia Civil nos abran 20 o nos abran 400 expedientes. Veremos por dónde siguen las cosas, pero no descartamos nada, ni siquiera volver a salir a la calle", finalizó.