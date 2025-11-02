El auge del turismo de proximidad: los intercambios dentro de España crecen un 25%

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ausencia de grandes festivos en el calendario hasta diciembre no frena las ganas de viajar. Según los datos de HomeExchange, la plataforma líder mundial de intercambio de casas, el 55 por ciento de los intercambios nacionales realizados en 2025 se han llevado a cabo en España, confirmando la consolidación del turismo de proximidad. Con menos puentes largos, los españoles están optando por escapadas de fin de semana y viajes nacionales para desconectar sin recorrer grandes distancias.

Durante los últimos meses del año, el número de intercambios dentro del país han crecido un 25 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 81.944 a 102.660 intercambios. Comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón concentran el mayor crecimiento de intercambios nacionales, impulsadas por su oferta gastronómica, su entorno natural y su capacidad para ofrecer planes de desconexión.

"Este otoño los miembros de HomeExchange buscan planes que les permitan desconectar sin hacer grandes desplazamientos ni gastar mucho. Las escapadas nacionales se han convertido en la forma favorita de mantener vivo el espíritu viajero hasta las vacaciones de Navidad", explica Pilar Manrique, portavoz en España de HomeExchange.

El formato del intercambio de casas permite disfrutar de estancias auténticas, económicas y sostenibles, una fórmula especialmente valorada en un contexto de subida general de precios. Al alojarse en viviendas ya existentes, los viajeros reducen su impacto ambiental y fomentan una forma de turismo más local y responsable. Con los primeros fríos y sin puentes a la vista, los españoles continúan disfrutando del turismo local: pequeñas escapadas, grandes experiencias y una clara apuesta por descubrir lo que tienen más cerca.

EL TURISMO NACIONAL SE AFIANZA EN 2025

Los datos de HomeExchange muestran que las comunidades del interior y del norte peninsular son las que más apuestan por quedarse cerca. Lideran el ranking Castilla-La Mancha (86 por ciento de intercambios domésticos), La Rioja (83 por ciento), Aragón (82 por ciento) y Castilla y León (82 por ciento), seguidas de Asturias (77 por ciento) y Cantabria (75 por ciento).

Por su parte, las regiones con mayor volumen total de intercambios -Cataluña (28.051), Andalucía (17.807) y Comunidad Valenciana (10.197)- mantienen un equilibrio entre el interés nacional e internacional, con porcentajes de intercambios domésticos que oscilan entre el 42 por ciento y el 56 por ciento.

Estos datos reflejan que, aunque los grandes destinos costeros siguen atrayendo a viajeros extranjeros, el corazón del intercambio doméstico se encuentra en las regiones del interior y del norte del país, donde los viajeros priorizan la proximidad, la desconexión y las experiencias locales. Si quieres saber más sobre HomeExchange visita su página web, su cuenta de Instagram o ve su anuncio de televisión.