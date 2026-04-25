El Aula Medioambiental de La Grajera celebra el Día del libro con un cuentacuentos para toda la familia

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera ha organizado una actividad especial para conmemorar el Día del Libro dirigida a público familiar. En concreto, se realizará este sábado 25 y domingo 26 de abril en dos turnos por día, a las 11,15 horas y a las 12,30 horas.

Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de un cuentacuentos pensado para todas las edades, en el que los narradores darán vida a distintas historias para celebrar esta fecha tan señalada.

Tras la narración, se realizará un pequeño taller en el que se elaborarán marcapáginas, fomentando así la creatividad y el gusto por la lectura.

La actividad, de carácter gratuito, tendrá lugar el sábado 25 y domingo 26 de abril en dos turnos diarios, a las 11,15 y a las 12,30 horas, con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el enlace https://www.giglon.com/evento/cuanta-cuentos-dia-del-libro-l... o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.