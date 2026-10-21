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LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera celebra este fin de semana el Día Mundial del Ahorro de Energía con una sesión de cuentacuentos. La actividad tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre, en dos turnos de hora y cuarto: a las 11,15 y a las 12,30 horas.

A través de cuentos los asistentes se acercarán a conceptos básicos como energía, ahorro y eficiencia, además de conocer y fomentar cómo lograr hábitos sostenibles. El objetivo final es que, de forma lúdica, aprendan pequeñas medidas que contribuyen al cuidado del entorno y a la reducción del consumo energético. La actividad es gratuita y se llevará a cabo el sábado 24 y el domingo 25, a las 11,15 y a las 12,30 ambos días.

Tanto los menores como los adultos que los acompañen que quieran participar en la actividad, deben reservar su plaza para asistir al taller en la web https://logrono.es/-/cuenta-cuentos-4 hasta el viernes a las 17,00 horas o llamando al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 11,00 a 14,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

El Aula Didáctica de La Grajera concluirá el mes de octubre y dará la bienvenida a noviembre con la celebración, el próximo fin de semana, de la fiesta de Halloween.