El Aula Medioambiental de La Grajera estrena mes con un paseo guiado en bicicleta por el entorno natural del pantano

Archivo - Aula Didáctica de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera estrena el mes de octubre con un paseo guiado en bicicleta por el entorno natural del pantano. La actividad tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas, y tendrá una duración de una hora y quince minutos.

Durante el trayecto, se realizarán diferentes paradas en lugares estratégicos para observar y comentar la fauna y flora del lugar.

Para participar en esta actividad es necesario llevar bicicleta y los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto, además, es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://logrono.es/-/paseo-en-bici-por-el-entorno-de-la-grajera o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

Aemás, el Aula Didáctica de La Grajera ha programado a lo largo de este mes de octubre los siguientes talleres didácticos:

Sábado 10 y domingo 11 de octubre: Visita al observatorio.

Sábado 17 y domingo 18 de octubre: Taller de fotografía.

Sábado 24 y domingo 25 de octubre: Cuentacuentos.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Celebración de Halloween.