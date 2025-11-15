El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un taller de cestería de papel para toda la familia

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera propone para este fin de semana un taller de cestería de papel en el que podrá participar toda la familia. La actividad se celebrará el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, en dos turnos diarios, el primero a las 11,15 horas y el segundo a las 12,30 horas. Cada sesión tendrá una duración de 1 hora y 15 minutos.

Los participantes conocerán las materias primas tradicionales de la cestería (cañas, juncos, zarzas, o mimbres de sauce), y aprenderán a imitar con papel este tradicional oficio. Aplicando técnicas de reciclaje, el taller permitirá que las más pequeños de la casa descubran qué es la cestería, en este caso adaptándola a materiales reciclados, sostenibles, y accesibles para todas las edades.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/cesteria-de-papel-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10:30 a 15:00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.