Autónomos de la FER critican la "salvaje subida" de cuotas y acusan al Gobierno nacional de "incumplir" la congelación

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LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los autónomos de la FER critican "la fuerte subida de las cuotas que deberán afrontar los autónomos societarios y colaboradores tras la reciente decisión del Gobierno de incrementar un 42% la base mínima de cotización, una medida que contradice el compromiso adquirido de congelar las cuotas para el conjunto del colectivo".

En La Rioja, explican, esta decisión afectará a más de 7.000 autónomos, muchos de ellos vinculados a negocios familiares, especialmente en el comercio y en el medio rural. Desde la organización de autónomos de la FER se considera que esta medida supone "un nuevo golpe para un colectivo ya tensionado por el aumento de costes y la incertidumbre económica".

La nueva normativa fija una base mínima de cotización de 1.424 euros, muy por encima de los niveles anteriores, lo que se traduce en un incremento aproximado de 135 euros al mes en las cuotas, es decir, más de 1.600 euros adicionales al año por autónomo .

Los autónomos de la FER advierten además de que esta subida "se ha aprobado sin respetar el periodo transitorio previsto, rompiendo el principio de progresividad y generando una clara desigualdad dentro del sistema de cotización".

En este sentido aseguran que se está obligando a muchos autónomos colaboradores a cotizar por encima incluso de los ingresos reales de los negocios familiares.

El impacto real de esta medida "no se está percibiendo aún en las cuotas mensuales actuales, pero se materializará en la regularización del próximo año, lo que puede suponer un importante 'hachazo económico' para miles de pequeños negocios".

Desde la organización de autónomos de la FER se califica esta medida como una "nueva mentira del Gobierno", al "incumplir su compromiso público de no incrementar las cuotas a los autónomos, y se exige la rectificación inmediata mediante la aplicación de un periodo transitorio que aporte seguridad jurídica y estabilidad al colectivo".