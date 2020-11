'Autónomos Unidos' se concentran en Logroño para protestar por la situación del colectivo

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Autónomos Unidos' se ha concentrado, a las 12,00 horas, frente al Palacio de Gobierno de La Rioja en Logroño, en una protesta que han anunciado se mantendrá todos los días, durante quince minutos, para protestar por la situación en la que se encuentra el colectivo.

Han portado una pancarta en la que se podía leer '¡Basta ya!. ¡Autónomos y pymes no podemos más!'. Además, varios concentrados portaban carteles que decían '¡Si yo no trabajo, tú no cobras!. Políticos=Autónomos y los mismos derechos".

Posteriormente, han señalado a los medios de comunicación que "los autónomos que estén ahogados no podrán darse de baja para cobran las pocas ayudas por cese de actividad", por lo que han afirmado que "a mayor deuda más gasto".

Han criticado, por otra parte, las ayudas, porque se les cobran "los aplazamientos con intereses", así como que éstas "son los préstamos ICO, que no se le dan a todo el mundo, y que además, según que entidad tienen un tipo de interés distinto, que va del 0,80 al 3 por ciento".

Finalmente, ha reclamado a "algún político economista que nos explique cómo hacemos para seguir adelante".