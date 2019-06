El autor riojano Eduardo Viladés estrena 'El ingrediente secreto' en República Dominicana

Publicado 03/06/2019 11:24:37 CET

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y director de escena riojano Eduardo Viladés acaba de estrenar en Santo Domingo 'El ingrediente secreto'. Producida por Apoloniuss, cuenta en el reparto con cuatro de los actores más prestigiosos de la República Dominicana y está dirigida por Ramón Santana. La comedia ácida se estrenó el pasado viernes 31 de mayo en el teatro 'The Alley' de la capital dominicana con inmejorables críticas.

Georgina Duluc, Judith Rodríguez, Orestes Amador y Josué Guerrero forman el elenco de "una comedia ácida con muchos giros que provocará las risas en el público de comienzo a fin", asegura Viladés. Judith Rodríguez (ganadora del Premio Soberano a la mejor actriz en 2018 y 2019), Josué Guerrero (mejor actor Soberano en 2015), el primer actor y maestro Orestes Amador (nominado al Soberano 2018) y Georgina Duluc (nominada al Soberano 2019 como mejor actriz).

'El ingrediente secreto' se estrenó en 'The Alley' el 31 de mayo a las 20.30h. También podrá disfrutarse el 7, 8 y 9 de junio. "Para mí es todo un honor que una de mis obras se estrene en primicia mundial en Santo Domingo. Cuando me llamaron para proponerme que escribiese una comedia ex profeso para que se representara allí no lo dude ni un momento. Me sentí muy halagado", dice el autor.

El año 2019 va camino de convertirse en uno de los años más prolíficos del dramaturgo y director de escena Eduardo Viladés, referente en la escena española contemporánea. En Madrid sigue de gira con el drama-denuncia 'La loca de Juana', a cargo de la compañía Medea Teatro, que también está en proceso de montaje de 'Enmadrados', comedia ácida que se estrena en la sala La Encina de la capital el 28 de junio.

Como dice Viladés, "no me gusta hacer predicciones, y menos en el mundo del teatro, porque vivo el día a día, pero reconozco que este año me está dando muchas alegrías".

"Estoy muy contento porque la profesionalidad que ha demostrado Ramón Santana desde el principio ha sido fascinante. Para mí la comunicación es fundamental y no soporto no ser informado al minuto de cómo funcionan mis obras, en especial si se hacen tan lejos. El carácter satélite de ciertas personas no va conmigo. No olvidemos que también soy periodista. Todo lo que rodea a El ingrediente secreto ha sido perfecto y en todo momento he disfrutado del proceso en primera persona", añade.

En Madrid, 'La loca de Juana' establece un paralelismo entre Juana la Loca y las mujeres del siglo XXI, una pieza que llama al empoderamiento femenino. El sábado 8 de junio podrá verse de nuevo en el centro sociocultural Maestro Alonso del barrio de Salamanca.

'Enmadrados', sin embargo, es una comedia desenfrenada. "Si te digo la verdad, me encanta que una obra como Enmadrados cobre vida en Madrid a cargo de Medea. Es una pieza que guarda ciertas semejanzas con El ingrediente secreto. Ambas son comedias ácidas para que toda la familia pase un buen rato", explica el autor. Se estrena en La Encina, en pleno barrio de Embajadores, el 28 y 29 de junio.

También está muy contento por el reestreno de 'In Extremis', previsto este verano en Lérida. "'In Extremis' es una pieza muy importante para mí, tragicomedia en estado puro. Se estrenó hace dos años en Logroño, pero la versión catalana es nueva porque respeta absolutamente el texto que escribí en su momento, de manera que en realidad estamos hablando de una obra nueva con la que esperamos ir de gira por toda España", dice.

También aguarda el estreno de la versión peruana en Lima de 'La chica del parque', a finales de agosto y del drama musical 'La señora de pelo blanco' en Las Palmas de Gran Canaria en octubre.

Considerado uno de los dramaturgos españoles de referencia en la actualidad, sus obras son cada vez más internacionales y acumula decenas de premios de teatro y narrativa. Su especialidad es la tragicomedia y, según la crítica especializada, consigue como nadie que la audiencia pase del llanto a la carcajada en un abrir y cerrar de ojos.