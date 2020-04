Autorizado el gasto de 215.041,14 euros para abonar el Servicio de mantenimiento de la Red de TDT en La Rioja

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto y autorizado el abono de 215.041,14 euros, correspondientes al servicio de mantenimiento de la Red de Televisión Digital Terrestre en La Rioja, a Retevisión I, S.A.U. Concretamente, el gasto se deriva de las labores realizadas por la empresa entre el 27 de junio y el 14 de octubre de 2019, para mantener el funcionamiento de la red y minimizar y agilizar incidencias en los repetidores del Gobierno de La Rioja.

El servicio ha supuesto, entre otras actuaciones, el control y monitorización de los equipos de forma local y de forma remota, la reposición de equipos que no han podido ser reparados in situ o de cualquier parte de la instalación que no funcionara correctamente o que haya tenido una disminución de la calidad de la señal.

La red de 53 repetidores del Gobierno de La Rioja permite dar cobertura de televisión digital al porcentaje de población no cubierto por las redes desplegadas por la Corporación RTVE (obligación del 98% nacional), los concesionarios privados nacionales de televisión digital (obligación del 96% nacional) y los concesionarios privados autonómicos.

GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB ARTESANÍA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado también el abono de 2.420 euros, correspondientes al servicio de gestión de la página web www.artesaniadelarioja.org durante el tercer cuatrimestre de 2019 por la empresa Wicom Group Comunicación, S.L.