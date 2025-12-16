Autorizados 1,2 millones para continuar con el Servicio de Diálisis a Domicilio

Archivo - La inversión permite facilitar el servicio a domicilio - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la prórroga del Servicio de Diálisis a Domicilio por 1,2 millones de euros, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, quien ha destacado la trascendencia de este servicio.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha relatado cómo el contrato, en vigor desde el 1 de octubre de 2022, resulta de vital importancia para los pacientes con afecciones renales, ya que permite recibir tratamiento renal sustitutivo en el propio domicilio, favoreciendo su autonomía, bienestar y calidad de vida.

Actualmente, 28 pacientes en La Rioja reciben diálisis peritoneal o hemodiálisis en su propio domicilio. La prórroga autorizada tendrá una duración de doce meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, y garantiza, ha dicho, la continuidad asistencial mientras se tramita el nuevo contrato.

Este servicio comprende la puesta a disposición de los pacientes de todos los recursos necesarios para la correcta realización de las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria, incluyendo el suministro de soluciones y medicamentos, la cesión y el mantenimiento integral de los equipos de electromedicina, así como la atención de avisos y la asistencia técnica especializada en el propio domicilio del paciente.

La prórroga se formaliza con los proveedores Vantive Health, S.L., Fresenius Medical Care España y Palex Medical, S.A., y cuenta con el informe favorable del centro gestor, que acredita que el servicio se viene desarrollando de forma satisfactoria, así como con todos los informes preceptivos para su elevación al Consejo de Gobierno.

El Hospital Universitario San Pedro atiende a veinte pacientes en diálisis peritoneal domiciliaria, a los que se suman tres pacientes del Hospital de Calahorra, ambos incluidos en el mismo contrato.

Además, cinco pacientes reciben hemodiálisis en su domicilio, y está previsto que entre dos y tres nuevos pacientes inicien su entrenamiento para hemodiálisis domiciliaria durante el mes de enero, lo que confirma la consolidación de este modelo asistencial en La Rioja.