Autorizados 2,16 millones para 85 plazas de atención diurna para presonas con parálisis cerebral y afines en Logroño

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha autorizado la inversión de 2.168.309,86 euros para la licitación del servicio de centro de día, con 60 plazas, y de centro ocupacional, con 25 plazas, para personas en situación de dependencia con parálisis cerebral y afines, en Logroño.

Como ha explicado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, la contratación, impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales a través de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, permitirá dar continuidad a la atención de las personas usuarias que tienen reconocido el derecho a una plaza pública y atender la demanda existente.

El contrato tendrá una duración de un año, con inicio previsto el 1 de enero de 2027 y posibilidad de prórroga por otros dos años.

Del presupuesto total, IVA incluido, 1.668.309,86 euros se destinan a las plazas de atención diurna y 500.000 euros al servicio complementario de transporte y atención personalizada de acompañamiento.

Domínguez ha recordado que los centros de día y los centros ocupacionales son recursos especializados que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno para mejorar o mantener la autonomía personal de las personas con discapacidad en situación de dependencia y apoyar a sus familias y cuidadores. Desde un enfoque que contempla las necesidades físicas, psicológicas y sociales, estos servicios incluyen asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación y atención asistencial y personal.

Las plazas están dirigidas a personas con parálisis cerebral y trastornos afines, entre ellos las lesiones neurológicas no progresivas del sistema nervioso central. La atención busca favorecer su permanencia en el entorno familiar y social y su participación en la vida de la comunidad.

El servicio se prestará durante 239 días al año, de lunes a viernes, en horario preferente de 9,00 a 17,00 horas, con las excepciones previstas para festivos y vacaciones. El centro deberá ser aportado por la entidad licitadora y estar ubicado en Logroño.

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. El contrato podrá contar con cofinanciación de la Unión Europea del 60 %, en el marco del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, a través del Programa Operativo Regional de La Rioja.