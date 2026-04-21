Autorizados por 26,4 millones la licitación de suministro de carril para la red ferroviaria en Navarra y La Rioja - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el suministro de carril destinado a renovar la red ferroviaria que discurre por Navarra y La Rioja por un importe que asciende a más de 26,4 millones de euros (IVA no incluido).

El contrato marco especifica la tipología del material a suministrar, que deberá ser interoperable, para la renovación o instalación de nuevas vías. Asimismo, incluye el transporte y descarga del carril hasta los puntos en los que se ejecutan las obras.

El suministro y transporte del carril se destinará a las obras de infraestructura en los proyectos de mejora y renovación entre Cortes de Navarra-Castejón de Ebro, Castejón de Ebro-Tafalla y Castejón de Ebro-Fuenmayor, ya contratadas.

La inversión global prevista en las obras de renovación de vía a lo largo de estos tres trayectos se estima en 60 millones de euros, entre los presupuestos de ejecución de obra de los proyectos, a lo que se deberá sumar el importe de los suministros de los distintos materiales que es de aproximadamente 35 millones de euros.

Los proyectos de renovación de la infraestructura tienen por objeto la adecuación a las necesidades actuales y futuras de la línea. Para ello, se sustituirán traviesas y carril, además de realizar mejoras de las instalaciones de electrificación, seguridad y comunicaciones, entre otras actuaciones.

Estas obras se enmarcan en el plan de tratamiento de infraestructura y vía de la zona Norte, con el objetivo de mejorar el trayecto, subsanar cualquier necesidad detectada y favorecer la conservación de la línea en las mejores condiciones de uso y explotación.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.