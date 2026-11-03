Autorizados 4,8 millones para garantizar medicamentos, material de Hemodinámica y servicios laboratorios del SERIS

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LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha autorizado hoy, día 3, un gasto total de 4.802.230,72 euros para dar continuidad a cinco contratos del Servicio Riojano de Salud (SERIS) destinados al suministro de medicamentos y material sanitario del Hospital San Pedro y al servicio de laboratorio de análisis clínicos y de soporte para la gestión del servicio de transfusión del Hospital de Calahorra.

Estos acuerdos, según ha indicado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, permiten mantener prestaciones esenciales para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, mediante el suministro de fármacos para distintas enfermedades, la disponibilidad de material para las intervenciones de Hemodinámica y la realización de pruebas analíticas necesarias para la actividad asistencial.

Del importe total autorizado, 3.028.453,89 euros corresponden a tres contratos de suministro de medicamentos para el Servicio de Farmacia del Hospital San Pedro; 912.692,83 euros a material para la Sección de Hemodinámica; y 861.084 euros al servicio de laboratorio del Hospital de Calahorra.

En el ámbito farmacéutico, el Consejo de Gobierno ha autorizado 1.595.030,51 euros para la prórroga del suministro de medicamentos exclusivos de Janssen Cilag. La prórroga comprende los fármacos Erleada, Imbruvica, Darzalex, Intelence, Opsumit, Symtuza, Tremfya y Uptravi, destinados al tratamiento de distintas patologías, entre ellas enfermedades oncológicas, infección por VIH e hipertensión arterial pulmonar.

Asimismo, se ha autorizado un gasto de 1.154.924,23 euros para continuar el suministro de Triumeq, Dovato, Juluca y Tivicay, de Laboratorios ViiV Healthcare. Estos medicamentos se destinan a pacientes con infección por VIH, con el objetivo de evitar la progresión de la enfermedad, limitar las posibles comorbilidades y prevenir la transmisión del virus.

El tercer acuerdo farmacéutico contempla 278.499,15 euros para la prórroga del suministro de Avonex, Plegridy y Tysabri, de Biogen Spain, destinados al tratamiento de la esclerosis múltiple.

Las tres prórrogas de medicamentos abarcan ocho meses, del 1 de enero al 31 de agosto de 2027, o hasta la adjudicación de nuevos contratos con el mismo objeto si se produce con anterioridad.

Por otra parte, el Ejecutivo regional ha autorizado 912.692,83 euros para mantener el suministro de stents coronarios, catéteres, guías y diverso material fungible para la Sección de Hemodinámica del Hospital San Pedro. Este material permite ofrecer un tratamiento seguro y eficaz a pacientes con enfermedad coronaria compleja o con afectación de varias arterias y contribuye a evitar desplazamientos para recibir estas intervenciones fuera de su entorno hospitalario y familiar.

La continuidad del suministro se establece con carácter temporal durante seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2027, o hasta la formalización del nuevo contrato si tiene lugar antes, manteniendo los términos y condiciones vigentes para evitar la interrupción de la prestación.

CONTINUIDAD PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL HOSPITAL DE CALAHORRA

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado 861.084 euros para la prórroga del servicio de laboratorio de análisis clínicos y de soporte para la gestión del servicio de transfusión del Hospital de Calahorra, prestado por Eurofins Megalab. El periodo previsto comprende del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027, o hasta el inicio de un nuevo contrato con el mismo objeto.

Este servicio da respuesta a las necesidades diagnósticas de pacientes hospitalizados y ambulatorios, tanto en la actividad ordinaria como en la urgente. Su cartera incluye pruebas de bioquímica, hematología y coagulación, hormonas e inmunología, microbiología y parasitología, además de las determinaciones analíticas necesarias para apoyar al servicio de transfusión hospitalario.