AV.- Logroño suspenderá las licencias de apartamentos y vivendas turísticas por un año para "su mejor regulación"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño suspenderá la concesión de nuevas licencias para apartamentos y viviendas turísticas en toda la ciudad por espacio de un año para, como ha asegurado este miércoles el alcalde Conrado Escobar, alcanzar "el equilibrio entre convivencia y usos turísticos sostenibles" y alcanzar en este tipo "una mejor regulación".

Esta propuesta, ha avanzado Escobar, se llevará este jueves al pleno ordinario del Ayuntamiento logroñés, donde espera "contar con el consenso" de la Corporación. La medida se aplicará a las nuevas licencias, mientras que las 46 que en este momento están pendientes "se analizarán una a una" para ver su viabilidad.

Con unos datos que indican que en Logroño hay aproximadamente 850 viviendas de uso turístico, de las que 265 se ubican en el Casco Antiguo, el primer edil ha abogado por "la conveniencia de plantear una regulación clara, que no prohibición, de todas estas fórmulas turísticas", ya se verá "de qué forma, si mediante una modificación del Plan General o con una ordenanza específica".

