El número de parados baja en 61 personas en marzo en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.441

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja bajó en 61 personas el pasado mes de marzo, un 0,49 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.441, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La tasa se sitúa en el 7,9 por ciento.

Por su parte, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el caso de La Rioja, la tasa de paro se sitúa en el 7,9 por ciento. En cuanto a la tasa interanual, hay 331 desempleados menos inscritos en el INEM que en marzo del año pasado, lo que supone un descenso del 2,44 por ciento con respecto a hace un ejercicio.

POR SECTORES

Por sectores, el paro ha bajado en 67 personas en Servicios, 28 en construcción y 4 en industria. Por su parte, hay 19 personas más trabajando tanto en Agricultura como en el colectivo Sin Empleo Anterior.

De este modo, en general, de los 12.441 parados con los que cuenta La Rioja a final del mes de marzo, continúa siendo Servicios, con 8.010, el sector que mayor número de parados tiene, seguido de Industria, con 2.107, y de Agricultura, con 950.

A continuación, se encuentra el colectivo de Sin Empleo Anterior Construcción con 779, y cierra la lista Construcción con 595 desempleados.

MAYOR DESEMPLEO FEMENINO

Por sexo, las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 7.474, mientras que la cifra de los hombres parados alcanza los 4.967. La gran mayoría, 11.482, son mayores de 25 años, mientras que 959 están por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados extranjeros, la región cuenta con 2.437, con un descenso de 4 personas desempleadas con respecto al mes anterior, un 0,16 por ciento menos.

Mientras, en el cómputo interanual, ha bajado en 88 personas, un 3,49 por ciento menos. La mayor parte, 1.548, proceden de países extracomunitarios, mientras que 889 son de países de la UE.