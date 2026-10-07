AV.- El presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para 2027 superará los 200 millones de euros

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LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para el próximo año 2027 superará los 200 millones de euros, como ha avanzado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

Sanz ha adelantado que el pleno del Consistorio del mes de octubre, previsto para mañana jueves, conocerá las líneas fundamentales de estas cuentas, que ya se han remitido al Ministerio.

Entre otras cuestiones que se van a contemplar en los presupuestos del próximo ejercicio, la portavoz ha señalado inversiones en Cien Tiendas, calle San Antón, el Barranco de Oyón o el Mundial 82, entre otras.

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