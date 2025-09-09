LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha afirmado este martes que la responsabilidad sobre la situación creada acerca de la Terraza de San Mateo, tras la renuncia de la única empresa que optaba a proyecto, "no es del Gobierno local, sino de la oposición, sembrando dudas infundadas y polarizando".

Así lo ha dicho el edil a preguntas de los medios de comunicación, durante la presentación del programa completo de las fiestas de San Mateo 2025, que se van a celebrar en Logroño del 20 al 26 de septiembre. Una programación "variada, completa" y con más de 300 actos que "ha dado un salto de calidad" en lo musical, ha asegurado.

Sáinz ha criticado la posición del Grupo Socialista en las últimas semanas, especialmente en el caso de la Terraza, "sembrando dudas infundadas sobre la única empresa que se presentó" a la adjudicación de este nuevo espacio, y que finalmente ha acabado renunciando "ante una situación insostenible".

Una actitud que ha llamado a "reconsiderar" por parte del PSOE porque, en sus palabras, "son los únicos que tienen que cambiar de actitud". Ha cargado sobre los socialistas toda la responsabilidad de estos hechos, asegurando, por contra que "este concejal y la edil de Festejos estamos muy satisfechos con el trabajo hecho".

Trabajo, ha añadido, que se ha sustanciado "en traer lo que los logroñeses querían para las fiestas", en referencia sobre todo al concierto de Mikel Izal en la Plaza del Ayuntamiento. "Los logroñeses van a salir a disfrutar. Van a ser unos buenos Sanmateos, le pese a quien le pese", ha recaclado el concejal.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))