AV.- San Mateo 2025 contará con más de 300 actos en un programa "variado, completo y para disfrutar los siete días"

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo 2025, que se van a celebrar en Logroño del 20 al 26 de septiembre, van a contar con un programa "variado, completo, para todos los públicos y para disfrutar los siete días" de los festejos, tal como ha asegurado este martes el concejal de Promoción de la Ciudad Miguel Sáinz.

En un comparecencia ante los medios de comunicación junto a la edil de Festejos, Laura Lázaro, Sáinz ha dado a conocer un programa en el que, en sus palabras, "se ha hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer realidad dos retos: mejorar la programación musical y mejorar los espacios".

Y haciendo gala de "satisfacción" por haberlo logrado, pese a que el intento de desarrollar la Terraza San Mateo "no ha sido el deseado", tras la renuncia de la única empresa que optaba a ello -algo de lo que ha responsabilizado al PSOE por "sembrar dudas" y "polarizar"-, ha mostrado su "confianza en que van a ser unas buenas fiestas".

Así, ha apuntado las "muchas novedades" del programa, destacando la programación musical "que ha dado un salto de calidad y cantidad", con actuaciones como Mikel Izal, la Dj Carmen de la Fuente, La Rock-A o Puro Relajo, entre otras; actividades para mayores o niños, como el nuevo acto de imposición de pañuelos a los nacidos del año, promovida por la Peña Aster; o también su ammpliación por los barrios, entre otras.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))