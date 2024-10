AV.- Vecinos de Avenida Portugal lamentan ser "calle abandonada" y piden mejoras "que no se han hecho en 50 años"

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos, comerciantes, hosteleros y profesionales de Avenida de Portugal, en Logroño, han lamentado este martes ser "una calle abandonada" de la ciudad, por lo que han reclamado "mejoras" para esa céntrica vía, que, a su juicio, "no se han hecho en 50 años".

En una comparecencia en la propia calle, a la altura del pasaje con Gran Vía, el portavoz de este colectivo, Miguel Bujarrabal, ha reseñado la "práctica unanimidad" que han registrado entre los usuarios de Avenida de Portugal, una calle que "murió" con la instalación en la anterior Legislatura del carril bici y que "debe recuperar funcionalidad".

Por eso, y poniendo de relieve que no están en contra del carril bici -aunque ha dicho su portavoz que son colectivos "minoritarios" en la ciudad-, han reclamado aspectos como la mejora en los contenedores, en movilidad o incluso "en la accesibilidad, porque en el pasaje tenemos una de las mayores barreras que hay en Logroño".

Han subrayado que "no pertenecemos a ningún partido", al contrario, Bujarrabal ha insistido en varias ocasiones que en este colectivo "hay gente de todas las sensibilidades y que vota a todos los partidos", por lo que han dicho "no entender, lo mismo que pasa a muchos logroñeses" que se hable de devolución de los fondos europeos utilizados en el carril bici. Una cuestión, ha afirmado, "que tendrán que arreglar los políticos, pero que no tiene lógica".

