Avanza el desarrollo urbanístico de Avenida de Burgos, con el convenio para la unidad de ejecución 'Mercadal 2'

Zona del desarrollo urbanístico previsto - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo urbanístico en torno a la Avenida de Burgos, que dará continuidad a esa parte de la ciudad directamente hasta El Arco y Yagüe, "continúa avanzando con diferentes actuaciones para crear nueva vivienda y espacio público", como ha asegurado este miércoles el hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias.

En este sentido, ha señalado el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja firmarán próximamente un convenio urbanístico de gestión para el desarrollo de la unidad de ejecución N07.5 'Mercadal 2', incluida en el PERI 36 'Avenida de Burgos II' de reconversión industrial a residencial del antiguo Polígono San Lázaro.

Formada por dos parcelas de titularidad municipal y regional -en la zona en la que se encuentra una caseta de camineros cercana a lo que fue el espacio de 'La Ballena Azul'-, esta unidad de ejecución ofrecerá una superficie total de 837,84 m2 (y un aprovechamiento total de 1.306,45 metros cuadrados de techo) y albergará vivienda VPO, nuevas aceras y zonas ajardinadas en este entorno de Avenida de Burgos.

Como ha aprobado este miércoles la Junta de Gobierno Local, este convenio de gestión para el desarrollo de la U.E. N07.5 'Mercadal 2' será sometido a exposición pública durante un plazo de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, además de en un periódico de difusión local y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo para ejecutar la urbanización de este espacio será de tres años desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, cuyas obras se realizarán en una única fase, previa o simultáneamente a las de edificación.

PARCELA MUNICIPAL PARA LA NUEVA RESIDENCIA DE ASPACE.

Por otro lado, Iglesias ha recordado que la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral de La Rioja (ASPACE) contará con una nueva residencia en el número 11 de la calle Poeta Prudencio, parcela municipal cedida por el Ayuntamiento de Logroño al Gobierno de La Rioja.

Dentro de los trámites iniciales para crear esta nueva residencia, cuya construcción se iniciará a lo largo del año 2027, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el estudio de detalle de esta parcela dotacional, presentado por la empresa Servicios de Ingeniería y Arquitectura Inar Sap y redactado por el arquitecto Luis de Miguel Najarro.

El objeto de este estudio es el ajuste del retranqueo de la parcela a lo largo de la calle Poeta Prudencio y manteniendo el resto de los parámetros urbanísticos de la parcela (edificabilidad, altura máxima y los retranqueos ordenados junto a los pasos peatonales).

CARRETERA DE EL CORTIJO

Además, la Junta de Gobierno Local en la sesión de hoy ha dado el visto bueno a un suplemento de crédito de 133.755,65 euros, procedentes de remanentes de tesorería, destinados a una asistencia técnica para la realización de un proyecto para próximas actuaciones en la carretera de El Cortijo.

Una serie de actuaciones, que, como ha explicitado el hoy portavoz, contemplan "la conservación y renovación del pavimento, la mejora de las condiciones de seguridad vial y la accesibilidad peatonal".

PLATAFORMA esPublico.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la renovación de la contratación de la plataforma de contenidos esPublico, que proporciona herramientas especializadas orientadas a la gestión y la planificación de la contratación pública.

Para ello, se ha dado el visto bueno a un importe de 48.422,63 euros (IVA incluido) para la renovación de este nuevo contrato, que estará en vigor del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.