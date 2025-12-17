Avanza el proceso de licitación para la creación de tres nuevos pasos peatonales elevados en Logroño

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proceso de licitación para la creación de tres nuevos pasos peatonales elevados continúa avanzando en tiempo y forma conforme a los plazos administrativos. Tras la valoración de la Mesa de Contratación Municipal, la empresa Asbeca Construcción, Gestión y Servicios Múltiples, S.L. ha sido propuesta como la empresa adjudicataria de este contrato por una cuantía de 178.413,80 euros (IVA no incluido).

Una vez requerida la documentación pertinente a la empresa, se estima que esta adjudicación, que continúa con su procedimiento administrativo ordinario, se lleve a cabo en las próximas semanas tras la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

Los tres nuevos pasos peatonales elevados se crearán en Avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR); en el Paseo del Prior; en Pradoviejo, junto a la parada de autobuses; y en Duques de Nájera a la altura del colegio Jesuitas, que se consolida.

Estas actuaciones se suman a otras más recientes en este ámbito, como el paso creado en el entorno escolar del colegio Bretón de Los Herreros o la plataforma peatonal elevada creada en la Glorieta del Doctor Zubía.