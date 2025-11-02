Avanza el proceso de licitación para la implementación de un Gemelo Digital de Cámaras Inteligentes

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el Proyecto RETECH de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial. Así, tras la valoración de la Mesa de Contratación Municipal, la empresa Innovaciones Tecnológicas del Sur, S.L., ha sido propuesta para la adjudicación del contrato de implementación de un Gemelo Digital de Cámaras Inteligentes por una cuantía de 379.600 euros (IVA incluido).

Además del desarrollo de diferentes simulaciones preventivas mediante inteligencia artificial, se creará un software que integrará las cámaras de seguridad urbanas actuales y 21 nuevos dispositivos inteligentes en diferentes espacios de la ciudad.

La Mesa de Contratación ha propuesto, asimismo, la adjudicación del servicio de comunicación y difusión de actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Logroño en el marco del Proyecto RETECH de Gemelos Digitales a la empresa JIG Internet Consulting S.L. por una cantidad de 56.873,99 euros (IVA incluido); y la adjudicación del contrato de diseño de modelo abierto de Gemelo Digital a la empresa Indra Soluciones, Tecnologías de la Información S.L.U. por una cuantía de 143.999,85 euros (IVA incluido).

Estas tres propuestas de adjudicación se han formulado sin perjuicio de las comprobaciones administrativas oportunas y de la ejecución de los trámites correspondientes. Servicio 010 Por parte de la Mesa de Contratación Municipal ha se ha procedido también a la apertura del sobre C correspondiente al expediente relativo al Servicio de Atención, Información a la Ciudadanía y Gestión Telefónica a través del 010. Se ha propuesto la adjudicación en favor de la empresa JIG Easy Services S.L., por una cuantía de 803.507,76 euros (IVA incluido), sin perjuicio de las comprobaciones administrativas oportunas y de la ejecución de los trámites correspondientes.