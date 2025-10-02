Avanza el proceso de licitación para la venta de nueve inmuebles en el Casco Antiguo

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proceso de licitación para la venta de nueve inmuebles en el Casco Antiguo continúa avanzando en tiempo y forma conforme a los plazos administrativos.

Con fecha 1 de octubre, la Mesa de Contratación Municipal ha recibido 38 ofertas que en las próximas fechas, y tras la comprobación de la documentación administrativa, serán valoradas para, previo requerimiento de la documentación pertinente, proceder a formular la propuesta de adjudicación de cada vivienda, que competerá al órgano de contratación municipal, la Junta de Gobierno Local.

Las propiedades, que se enajenarán en pública concurrencia y a la oferta más ventajosa económicamente, tienen precios de salida que oscilan entre los 3.213,6 y los 130.054,44 euros, dada la disparidad de los bienes, tanto en superficie como en estado de los mismos.

Las propiedades que se ponen a disposición de la ciudadanía se encuentran ubicadas en las calles Portales, Albornoz, Marqués de San Nicolás, Carnicerías, Rodríguez Paterna y Avenida de Viana.

Su proceso de enajenación forma parte de las diversas fórmulas contempladas en el Plan Municipal de Vivienda para la puesta a disposición de los vecinos de inmuebles disponibles a tal efecto.

De hecho, entre las cláusulas que rigen el proceso se concreta que "no podrán ser destinados durante el plazo de 50 años a apartamentos turísticos".

Los futuros propietarios de estos inmuebles podrán acogerse, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases, a la línea de subvención para la rehabilitación del Centro Histórico.