Una avería "masiva" en la cobertura de telefonía fija y móvil afecta a cuatro municipios de La Rioja

Archivo - La avería afecta a telefonos moviles y fijos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una avería "masiva" ha afectado a la cobertura, tanto de telefonía fija como móvil, de cuatro municipios riojanos, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 13:27, el Centro de Emergencias ha recibe varias llamadas informando de problemas de cobertura de telefonía fija y móvil en los municipios de Autol, Alfaro, Rincón de Soto y Cervera del Río Alhama.

Desde el SOS Rioja se ha contactado con Telefónica, que ha comunicado que se trata de una avería masiva que afecta a distintos puntos de La Rioja.

La compañía, que se encuentra trabajando en su resolución, no dispone, tal y como ha trasladado al SOS Rioja, de una previsión para el restablecimiento del servicio.