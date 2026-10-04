El aviso amarillo por tormentas deriva en 14 incidencias en La Rioja, con el desalojo del camping de Navarrete

Archivo - Lluvias fuertes en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una vez finalizado el episodio de nivel amarillo por lluvias y tormentas que ha afectado a La Rioja desde las 15,00 horas del día 3 de octubre hasta las 00,00 horas del día 4 de octubre, SOS Rioja ha gestionado 14 incidencias, relacionadas principalmente con balsas de agua y anegaciones de calles y carreteras.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la evacuación del camping de Navarrete, donde han sido desalojadas alrededor de 50 personas. De ellas, aproximadamente 30 han sido trasladadas a distintos hoteles y hostales, mientras que otras 20 personas han sido realojadas en la antigua biblioteca municipal, habilitada para su atención por el Ayuntamiento. En este espacio se han dispuesto camas y mantas y se ha facilitado avituallamiento a las personas evacuadas.

En Navarrete también se ha producido una de las principales afecciones a la red viaria, con el corte de la carretera LR-137 debido a las acumulaciones de agua. La vía permanece cortada, entre los kilómetros 7 y 11.

Asimismo, se han registrado balsas y anegaciones en calles y carreteras de Santo Domingo de la Calzada, así como afecciones en Fuenmayor, en la carretera N-232, en Huércanos, en la LR-322, y en Cabezón de Cameros, en la carretera LR-250.

Para la atención de estas incidencias se han movilizado efectivos de la Guardia Civil, Policías Locales, Bomberos del CEIS Rioja, Bomberos de Logroño, Cruz Roja, Protección Civil y servicios de mantenimiento de carreteras.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas durante el episodio, los registros más elevados se han alcanzado en Villoslada, con 35,7 litros por metro cuadrado a la hora; Santo Domingo, con 33,6 litros por metro cuadrado a la hora; Torrecilla, con 31,6 litros por metro cuadrado a la hora; Nájera, con 27,1 litros por metro cuadrado a la hora, y Logroño, con 17,5 litros por metro cuadrado a la hora.