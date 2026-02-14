El aviso por vientos en La Rioja finaliza con 23 incidencias con caídas de árboles, antenas o vallas publicitarias

Ramas caídas durante el temporal por viento - David Zorrakino - Europa Press

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Finalizado el aviso de nivel amarillo por vientos iniciado el pasado 13 de febrero, en el CECOP SOS-Rioja se han registrado un total de 23 incidencias en el conjunto de la comunidad.

La mayoría de los avisos han estado relacionados con los efectos habituales asociados a este tipo de fenómenos meteorológicos, como la posible caída de chapas, vallas publicitarias, antenas de televisión, farolas, árboles, y otros elementos a la vía pública. La mayor parte de las incidencias se han concentrado en la capital riojana y alrededores.

Asimismo, se han atendido diversas incidencias en carreteras por desprendimientos de piedras, todas ellas localizadas en la Rioja Baja, concretamente en los municipios de Munilla, Calahorra, Pradejón y Alcanadre.

El incidente de mayor relevancia se ha producido en el municipio de Quel, donde se desprendió una fachada. Como medida preventiva, varias viviendas fueron desalojadas y un total de 15 personas fueron realojadas en casas de familiares y en el albergue municipal.

Para la gestión y resolución de estas incidencias se ha movilizado y/o alertado a Bomberos del CEIS Rioja, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, personal de Mantenimiento de Carreteras, Guardia Civil, Policía Nacional y a las diferentes Policías Locales de los municipios afectados.

Los datos más significativos de viento (kilómetros por hora) registrados en las estaciones meteorológicas de SOS Rioja han sido: Ventrosa (122,4), Arnedillo (114,8), Ocón (108), Anguiano (100), San Román de Cameros (95).