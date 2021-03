La AVT pide en Logroño no hacer "invisibles" a víctimas del terrorismo y "la deslegitimación política y social de ETA"

En un acto homenaje en El Espolón, la AVT ha criticado "la pasividad del Gobierno" y Concha Andreu ha calificado el discurso de "lamentable"

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un año más, el monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo de Logroño ha sido el lugar elegido para recordar a los fallecidos en atentado del 11 de marzo, hace hoy 17 años, así como a las víctimas en general. La AVT ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que han querido recordar "a los verdaderos héroes y heroínas de nuestra sociedad" y en donde han pedido "la deslegitimación política y social de ETA".

En un discurso crítico con "la pasividad" del Gobierno, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Víctor López, ha comenzado recordando el atentado de Madrid, cuando la capital del país "se convirtió en el escenario del peor atentado de la historia de Europa" que terminó con 191 víctimas mortales y 1761 heridos.

Por ello, "hoy es un día para recordar a los verdaderos héroes y heroínas de nuestra sociedad: las víctimas del terrorismo. Aquellos que nos han enseñado el verdadero significado de las palabras dignidad, valentía, coraje y superación".

El presidente ha recordado que la Asociación ha cumplido 40 años. "Cuatro décadas trabajando para que no nos hagan invisibles" para "no enterrar nuestras reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia".

En su manifiesto, la Asociación ha asegurado que "40 años después, las víctimas del terrorismo volvemos a ser molestas".

"Lo somos las de ETA y la de otros grupos terroristas pero también los del 11M. Cada vez que alguien alza la voz reclamando justicia para ellas se les acusa de alentar las teorías de la conspiración", ha reflexionado Víctor López.

Así las cosas, ha continuado, "vivimos tiempos en los que se aboga por el blanqueamiento de los terroristas y por pasar página obviando todo el dolor y sufrimiento que hay detrás. Y todo ello ante la pasividad del Gobierno, cuando no con su propia complicidad".

Por todo ello ha querido dejar claro que "queda mucho por hacer" porque "las víctimas del terrorismo y nuestras reivindicaciones no somos algo del pasado. El terrorismo podrá desaparecer, pero las víctimas permaneceremos".

En su discurso, López ha querido dejar "claras" varias cosas. En primer lugar, ha indicado, "ETA no es una banda, es una organización terrorista formada por terroristas que, un día, libremente, decidieron integrarse en ETA".

"ETA no ha sido derrotada -ha continuado- ETA supo sacar rentabilidad a su debilidad operativa y consiguió por dejar de matar lo que no consiguió matando: primero volver a las instituciones para ahora ser decisivo políticamente e impulsar desde las instituciones reivindicaciones históricas de ETA como el fin de la dispersión y la amnsitía de los presos".

Además, ha proseguido, "ETA no entregó las armas, a ETA le quitaron las armas los miembros y fuerzas de Seguridad del Estado" y, ha continuado: "Los presos de ETA que están en la cárcel no están arrepentidos. Las cartas-formulario que están firmando lo hacen con el único objetivo de mejorar su situación penitenciaria pero no porque estén reinsertados".

También ha tenido palabras para Bildu: "Bildu no es un partido progresista, ni es un partido que tenga una agenda social, es el partido heredero del brazo institucional de ETA que, a día de hoy, sigue defendiendo que algunos asesinatos de ETA estuvieron justificados".

El protagonismo político de Bildu -ha continuado-, los traslados y progresiones de grado de presos etarras sin colaborar con la justicia y los actos de homenaje a los terroristas "provocan un impacto negativo en las víctimas del terrorismo que podría ser catalogado como nueva victimización".

Ante todo ello, ha continuado, "la derrota del terrorismo que pedimos desde la AVT pasa necesariamente por la deslegitimización política y social de ETA, por la aplicación estricta de las leyes, la acción implacable de la justicia y el cumplimiento íntegro de las condenas".

"Vivimos tiempos en que por parte del propio Gobierno y de la mayoría del arco parlamentario se aboga por la institucionalización de los principales enemigos de las instituciones, necesitamos un proyecto sólido que defienda aquello por lo que nuestros familiares fueron asesinados, que defienda su memoria con dignidad. Solo de esta manera podremos asegurarnos que no vuelva a repetirse. Se lo debemos a nuestras víctimas pero también a nuestros hijos y a nuestros nietos".

ANDREU CRITICA UNA "UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE LAS VÍCTIMAS"

El acto ha terminado con la tradicional ofrenda floral en la que, en este año, no han participado ni la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ni la delegada, María Marrodán.

A preguntas de los periodistas, Concha Andreu, ha considerado que el discurso emitido por la AVT ha sido "lamentable" y ha criticado que se ha realizado "una utilización partidista de las víctimas".

Además, la presidenta ha querido reconocer "la sinceridad con la que el Gobierno y el Ayuntamiento han ido al acto" pero "nos hemos encontrado una utilización partidista lamentable".

"El Gobierno ha apoyado siempre a las víctimas y a sus familiares", ha continuado. Además, en los próximos días "se verá el decreto que desarrolla la Ley de Víctimas que ya debía haber estado redactado en marzo de 2019. Hemos venido nosotros, el gobierno socialista para elaborar ese decreto que consta ya de una partida de 500.000 euros que están reflejados en el presupuesto de 2021 para poder apoyar las medidas del decreto".

"Así se trabaja por las víctimas del terrorismo y por los familiares y no haciendo política partidista", ha sentenciado.