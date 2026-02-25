El Ayuntamiento se acoge "por prudencia" a la ampliación para justificar los fondos UE de la antigua estación de bus

Imagen de archivo del estado hace un mes de las obras en la antigua estación de autobuses de Logroño. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha informado este miércoles que el Consistorio se ha acogido "por prudencia y por responsabilidad" a la ampliación del período inicialmente previsto para la justificación de los fondos europeos en la obra de la antigua estación de autobuses.

Como ha explicado, "en la última visita que hicimos físicamente para comprobar el estado de las obras, ya les comentamos que la obra iba en plazo y que el Ministerio sí que se estaba planteando ampliar el plazo en cuanto a la justificación de los fondos europeos".

De este modo, ha señalado que "efectivamente, lo que tenemos ahora es la confirmación de que el Ministerio, en una nota informativa, ha remitido a este Ayuntamiento esa decisión de ampliar ese plazo hasta el 30 de junio del año 2026".

"Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es acogernos a esa ampliación que el Ministerio ha facilitado", ha añadido Sanz, quien ha subrayado, en todo caso, que "desde luego la obra de la estación de autobuses va en plazo".

Y, en este sentido, ha recordado que "nosotros la planificación de la obra la tenemos para finalizarla en marzo, pero evidentemente por una cuestión de prudencia y de responsabilidad nos hemos acogido a esa solicitud que el Ministerio nos ha confirmado", de modo que "entre hoy y mañana se aprobará esa resolución".