El Ayuntamiento acondiciona el albergue de peregrinos antes de sacar a licitación su gestión

Archivo - Albergue de Peregrinos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño acondicionará el albergue de peregrinos, con una actuación que consistirá principalmente en pintar, antes de sacar a licitación su gestión, pasando de una concesión directa a la Asociación de Amigos del Camino a una libre concurrencia.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha ofrecido una rueda de prensa ante el inicio, el próximo lunes, de una "profunda revisión" del albergue municipal de peregrinos (ubicado en Rua Vieja) que lo mantendrá cerrado entre veinte y treinta días.

La actuación en el interior de las dependencias consistirá en pintar los espacios de la primera y la segunda planta, la caja de escaleras y el lucernario; el lacado y reparación de puertas y ventanas; y el esmaltado de las diferentes barandillas de terrazas y escaleras.

En la cara exterior del edificio se repararán y se esmaltarán la puerta de acceso principal (calle Ruavieja) y la puerta de madera de salida al patio (tanto la cara interior como la exterior).

También se esmaltará la rejería exterior de las zonas de semisótano y panta baja (calles Ruavieja y Travesía de Palacio) y las cancelas metálicas que dan acceso a la calle Travesía de Palacio y al patio interior del edificio.

Se dejará todo "listo para que la entidad entrante no tenga que hacer obras" y es que se ha puesto en marcha la licitación del contrato para la gestión de este espacio y del punto de información turística (fielato).

Sainz ha trasladado cómo "hacía falta, después de muchos años sin dar un repaso profundo a la instalación", ejecutar esta revisión. La obra, ha explicado, ha sido financiada sumando las bajas procedentes de otras inversiones en edificios turísticos del casco histórico; principalmente del Centro de Cultura del Rioja.

Ha indicado que "no ha sido posible licitarla hasta que la intervención municipal ha liquidado el presupuesto municipal y sumado los reconocidos como remanentes de tesorería" y, por eso, ha justificado, las obras no se han podido hacer antes.

Por otro lado, se van ha realizar usando fondos europeos y, por eso, tienen que están finalizadas antes de junio. De este modo, deben hacerse en este preciso momento.

Ha asegurado que la obra ha sido adjudicada en un tiempo "récord de apenas veinte días" y se va a ejecutar en un tiempo "también bastante rápido" de entre veinte y treinta días "con objeto de intentar causar la menor molestia en la gestión del alberge".

CAMBIO EN LA GESTIÓN

El albergue, y el fielato, era gestionados, hasta ahora, por la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago con una concesión directa mediante un convenio de colaboración anual que atendía al carácter social y hospitalario de la actividad, "la conocida como Hospitalidad Jacobea".

Una forma de gestión que "no es posible mantener" con la ordenanza de subvenciones municipales aprobada entrado el ejercicio 2025 por este Equipo de Gobierno, ha trasladado el edil.

Por tanto, se va a "pasar a un nuevo marco normativo" con "un nuevo procedimiento en el que sí va a haber transparencia y total concurrencia pública". De este modo, se va a licitar con una concesión en libre concurrencia competitiva, sin canon, a la que puede optar esta asociación u otras entidades.

Y es que, ha dicho, "las cifras de los últimos años nos demuestran que el Ayuntamiento puede sacar a pública concurrencia la licitación sin exigir un canon concesional", ya que "los ingresos que habitualmente tienen los gestores como consecuencia del paso de los peregrinos, los denominados donativos, son suficientes".

Van a poder concurrir entidades sin ánimo de lucro que acrediten personalidad y capacidad de obrar suficiente y capacidad organizativa para la acogida de peregrinos desde hoy y durante un plazo de quince días.