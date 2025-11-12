El Ayuntamiento ha adjudicado esta mañana 89 huertos urbanos de ocio

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado este miércoles mediante sorteo público los 89 huertos urbanos de ocio correspondientes a 2025 (fase 1). Los adjudicatarios pueden consultarse en la web municipal logrono.es. Cada uno de los huertos cuenta con una superficie aproximada de 50 metros cuadrados. Se trata de una concesión por un plazo de tres años, desde 2026 hasta 2028.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Logroño, promociona el medio ambiente urbano y la convivencia social en torno al cultivo individual de pequeñas parcelas para proporcionar alimentos frescos y saludables en régimen de autoconsumo. Además de promover hábitos de vida saludables a través del contacto con la naturaleza y el ejercicio.

El sistema de adjudicación ha sido a través de sorteo electrónico y se ha generado una lista de espera con el resto de usuarios según el orden generado en el sorteo.