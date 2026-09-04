El Ayuntamiento de Alfaro impulsa el comercio de proximidad con el regreso de la campaña 'Compras Cruzadas 2026' - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alfaro, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la Asociación de Comerciantes de Alfaro (ADECA), ha presentado la nueva edición de la esperada campaña de dinamización comercial 'Compras Cruzadas Alfaro 2026', que se desarrollará hasta el 25 de septiembre.

Con esta actuación de impacto inmediato, el Consistorio busca reactivar las ventas y aumentar el ticket medio tras el periodo vacacional, promoviendo la rotación de clientes entre comercios de diferentes sectores (calzado, moda, hostelería, belleza, servicios, etc.).

Un aspecto clave de esta edición es la incorporación del lema 'Si tú no compras, Alfaro se apaga'. Esta consigna nace como un anticipo y primera toma de contacto de cara a una ambiciosa campaña de sensibilización que el Ayuntamiento desplegará hacia finales de año, coincidiendo con las fechas navideñas y de mayor sensibilidad consumidora.

La iniciativa busca activar un despertar emocional en la población para que sea consciente de que cada compra realizada en el comercio local mantiene la vitalidad, el empleo y el dinamismo de las calles de Alfaro.

El lema 'Si tú no compras, Alfaro se apaga' representa una llamada a la reflexión sobre el valor transformador del consumo de proximidad.

"Hemos querido lanzarlo ya en septiembre dentro de Compras Cruzadas como un primer avance para sembrar este mensaje, preparando el terreno para la gran campaña de sensibilización que realizaremos a final de año, un momento crucial en el que la concienciación del consumidor es fundamental", tal y como ha indicado Luis Miguel Zambrano, concejal de Comercio, Restauración y Participación Ciudadana.

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA Y PREMIOS DIRECTOS

Más de 200 vales de descuento: Se distribuirán boletos con premios directos de 20 euro, 50 euro y 100 euro.

Formato cruzado: En cada boleto premiado figurará el nombre del establecimiento específico en el que el cliente deberá canjear su premio, fomentando que descubra y compre en tiendas que no solía frecuentar.

Requisito de compra: Para validar el premio, el ticket de la nueva compra debe ser al menos un 20% superior al importe del vale (compras mínimas de 24 euro para vales de 20 euros, 60 euros para vales de 50 euros, y 120 euros para vales de 100 euros).