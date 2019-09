El Ayuntamiento aprueba una moción para un Plan Estratégico para el impulso comercial de Logroño

Publicado 05/09/2019 13:51:00 CET

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves por unanimidad una moción, planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, para realizar un Plan Estratégico para el impulso comercial de la ciudad.

"No se puede avanzar con el comercio con parches o con campañas parciales, hacen falta medidas estructurales y a largo plazo", se ha defendido desde Ciudadanos. Para la concejal de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, este tipo de actuaciones con el comercio de ciudad es "una prioridad" para el equipo de Gobierno.

En este sentido, ha planteado aspectos a desarrollar, como el impulso del Consejo municipal de Comercio, "como órgano de planificación comercial de la ciudad"; o la profesionalización de la gestión de centros comerciales urbanos abiertos, entre otros. Por eso, ha reclamado como "necesario y urgente" el "consenso de todos para trabajar por nuestro comercio".

Por otro lado, en la sesión plenaria se ha rechazado la reforma de parte del proyecto de la Fase II del soterramiento planteada, a través de una moción planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos.

Como ha apuntado el portavoz 'naranja' Julián San Martín en su defensa de la propuesta, "pedimos modificar el proyecto de 2011 para la Fase II e incluso parte de la Fase III, sin dejarlo caducar porque entonces será más largo y más caro, necesitamos infraestructuras para unir barrios".

Para el portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha cuestionado a San Martín "si realmente cree que votar en contra de esta moción para el soterramiento? ¿De verdad se cree que para que siga es hacer un estudio parcial de una zona?", mientras que ha considerado a la anterior Corporación como "responsables de que Fase II no se haya empezado". "Las Fase II y III seguirán adelante de voluntad corporación de que soterramiento no se paralice, no por esta moción", ha dicho.

El portavoz de UP, José Manuel Zúñiga, ha incidido en la idea del edil regionalista, ahondando en que "aún no sabemos por donde va la línea del ferrocarril, difícilmente podremos hacer un estudio, pero tranquilos, que este equipo de Gobierno va a hacer todo lo posible por soterramiento, y para una ciudad para el peatón, más sostenible y humana".

Por parte del Partido Popular ha intervenido la concejala Mar San Martín, que ha argumentado su voto a favor "porque lo que plantea la moción permite permeabilidad para vecinos, no entiendo razones para voto en contra de los grupos de Gobierno cuando lo habían apoyado antes,. con estas renuncias, quien pierde es la ciudad".

En este sentido, ha recordado que "al Consejo de Administración de la Sociedad LIF en marzo de 2019 ya se le trasladó la necesidad de contar con financiación y avanzar en los proyectos, y es necesario repetirlo hoy tras la paralización del proyecto de esta misma mañana", en referencia a la aprobación de los cambios para el proyecto del Nudo de Vara de Rey.

Por último, en este punto, ha intervenido el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, que ha calificado esta moción como "inoportuna", si bien ha señalado que se ha solicitado una comisión urgente para este tema en la Sociedad LIF.

Con todo, ha apuntado que las Fases II y III "parecen inviables, proyectadas en momento de burbuja inmobiliaria, por eso será necesario volver a estudiar y priorizar cuestiones según el presupuesto disponible, además de renegociar las condiciones actuales".

Del mismo modo, Caballero ha reseñado que "mucho más importante que lo que proponen nos parece la conexión con el Cuarto Puente para evitar meter más tráfico en el centro de la ciudad". "No hemos parado nada, no es normal llegar a 2019 con el proyecto original sabiendo que el precio de la vivienda no asume la financiación del proyecto, nos va a tocar a nosotros arreglarlo", ha concluido.

Por otro lado, el pleno ha rechazado igualmente otra moción del Grupo Popular para la activación del 1,5% a la concesión de obras del Camino de Santiago a su paso por Logroño: Puente de Piedra y Camino entre El Arco y La Grajera.

En este sentido, el concejal de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Calonge, ha afirmado que el equipo de Gobierno se encuentra en constante comunicación con el Ministerio de Fomento para conocer de primera mano el estado de las solicitudes realizadas en el marco de las ayudas estatales del 1,5% Cultural, así como para reorientar aquellas presentadas por el Ejecutivo anterior y que fueron rechazadas.

Este programa de subvenciones estatal permite financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico nacional y que permite que, en concurrencia competitiva, instituciones como el Ayuntamiento de Logroño puedan obtener cofinanciación para abordar proyectos de esta envergadura.

En el marco de estas subvenciones, el Consistorio logroñés está a la espera de que se firme la resolución definitiva de la concesión de ayudas referentes a la convocatoria del año 2017, que tendrá lugar a finales de año, y que incluye varios proyectos, como las obras de restauración del Puente de Piedra y las actuaciones previstas en el Camino de Santiago, en su etapa entre el barrio logroñés de El Arco y el Parque de la Grajera.

El concejal de Patrimonio y Centro Histórico ha insistido en que el actual Equipo de Gobierno está en contacto constante con el Ministerio de Fomento para recibir toda la información sobre las anualidades referentes a 2017 y 2018. Respecto al proyecto de consolidación y limpieza del recinto amurallado del yacimiento de Monte Cantabria, en el

caso de que fuera desestimado será presentado con la conveniente revisión para la convocatoria de 2019.

Del mismo modo, también se ha rechazado "porque no aporta nada nuevo a lo que ya se está haciendo" una moción del Grupo Popular para la aplicación de medidas de concienciación medioambiental y la reducción de residuos durante las fiestas y las celebraciones en Logroño.