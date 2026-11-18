Archivo - Campo de golf de Logroño. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF - Archivo

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado de forma oficial que el campo de golf de la ciudad lleve el nombre del ex alcalde Julio Revuelta, fallecido el pasado mes de julio.

Así, como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el cambio de nombre del campo municipal de golf, "que pasará a denominarse Campo de Golf de Logroño Julio Revuelta", en memoria del que fuera alcalde de la ciudad entre 2000 y 2007.

La decisión, refrendada esta mañana por la Junta, "fue acordada con el consenso de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Logroño y de la familia del exalcalde logroñés, fallecido el pasado 1 de julio", ha recordado Celia Sanz.

Durante su mandato, "Revuelta desarrolló importantes proyectos de infraestructuras, equipamientos deportivos, espacios verdes y servicios públicos que contribuyeron a configurar el Logroño moderno", ha aseverado la portavoz.

Precisamente, entre las infraestructuras que se impulsaron durante el mandato de Revuelta, figura el propio campo de golf, ubicado en el entorno del Parque de La Grajera.